Kurzfristige Instandsetzung: Abschnitt der Stader Straße muss saniert werden

Heimfeld – Eine kurzfristige Instandsetzung der Stader Straße (B73) wird ab Donnerstag zu Behinderungen für Autofahrer im Bereich der Anschlussstelle Heimfeld sorgen:

„Die nördliche Fahrbahn der Stader Straße zwischen der Anschlussstelle Heimfeld und der Autobahnbrücke A7 befindet sich aufgrund der wechselhaften, widrigen Witterung der letzten Wochen sowie der Belastung in einem sanierungsbedürftigen Zustand“, teilte der LSBG am Montagnachmittag mit.

Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) muss deshalb im Februar eine kurzfristig anberaumte Sanierungsmaßnahme der nördlichen Fahrbahn durchführen, um sie wieder instand zu setzen und verkehrssicher zu machen.

Um die Auswirkungen für Pendler und den Lieferverkehr so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten voraussichtlich an zwei verlängerten Wochenenden ausgeführt: Von Donnerstag, 22.Februar, (10 Uhr) bis Montag, 26. Februar, (5 Uhr) werden die Fahrspuren stadtauswärts erneuert. Die Fahrbahnmitte soll von Freitag, 1. März, (5 Uhr) bis Montag, 4. März (5 Uhr) bearbeitet werden.

Da die Arbeiten eng mit den geplanten Arbeiten auf der A7 abgestimmt sind, können Verschiebungen der dortigen Bauarbeiten dazu führen, dass die Bearbeitung der Fahrbahnmitte in der Stader Straße erst eine Woche später, also von Freitag, 8.3. (5 Uhr) bis Montag, 11.13. (5 Uhr) erfolgt.

Von Donnerstag, 22.2. bis Montag, 26.2. wird der Verkehr in beide Fahrtrichtungen einstreifig auf der südlichen Fahrbahn geführt. Die Lichtsignalanlage an der Anschlussstelle Heimfeld wird ausgeschaltet, es sind keine Linksabbiegebeziehungen möglich. Eine Zufahrt zur Autobahn A7 ist nur aus Richtung Buxtehude kommend möglich, die von der Autobahn A7 abfahrenden Verkehre können nur nach rechts in Richtung Harburg abbiegen.

Von Freitag, 1.3. bis Montag, 4.3. (alternativ Freitag, 8.3. bis Montag, 11.3.) wird der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen jeweils einspurig rechts auf der Hauptfahrspur geführt.

Die Lichtsignalanlage an der Anschlussstelle Heimfeld bleibt angeschaltet, die Bushaltestellen, alle Anliegerzufahrten sowie die Geh- und Radwege können genutzt werden.

In der Zeit der Baustellen-Verkehrsführung können Verkehre mit Breiten über 3 Meter die Stader Straße im hier betroffenen Bereich nicht nutzen. Die zuständigen Stellen wurden entsprechend informiert und es werden großräumige Beschilderungen aufgestellt. cb