Falsche Navigation und fehlende Schranke lockt Autos in Meyers Park

Heimfeld - Das ist ein echtes Ärgernis. Autofahrer nutzen den Waldweg durch Meyers Park, um bei Stau auszuweichen. Sie werden von Google dort durch geführt und landen vor Pfosten, die aber erst am Grillplatz den Weg versperren.

Anwohner und Spaziergänger sind genervt. Seit fast zwei Jahren sei, so ein Anlieger, die Sperre weg, die den Weg für Fahrzeuge in den Wald versperrt. Seitdem fahren dort immer wieder Autos und Transporter rein. Manchmal werden sie nur geparkt. Manchmal drehen die Fahrer um, wenn sie merken, dass man nicht zur Stader Straße kommt..

Das Ergebnis: die Wege sind von den Reifen zerfurcht.

Laut Bezirksamt soll die unbefugte Durchfahrt wieder unterbunden werden. "Zur Verhinderung von unbefugtem Befahren der Grünanlage wird eine Schranke an der Kehre Am Waldschlößchen als Durchfahrtsbeschränkung in den Park hinein aufgestellt", so Mitarbeiterin Sandra K. Stolle. "Sobald die Beschaffung abgeschlossen ist, erfolgt die Aufstellung." In der Zwischenzeit sollen bereits Baken als Durchfahrtsbeschränkung aufgestellt werden. zv