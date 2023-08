Landkreis: Ab Montag Ersatzfahrplan für Metronom und KVG-Busse

Landkreis - Ab Montag, 28. August, fährt der Metronom mit einem Ersatzfahrplan für die Linien RE3, RB31, RE4 und RB41. Es entfallen. Betroffen sind vor allem die sogenannten Verstärkerzüge. Das sind die Züge, die das Unternehmen in den Hauptverkehrszeiten kurz vor oder nach den eigentlichen Zügen einsetzt, um bestimmte Verbindungen zu entlasten. Der Ersatzfahrplan bis zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember gültig.

Damit der Anschluss zu den Bussen auch künftig funktioniert, passt der Landkreis Harburg den Busfahrplan an den Ersatzfahrplan des Metronom an. Das führt zu kurzfristigen Verschiebungen in den Busfahrplänen. Betroffen sind die KVG-Linien 4207, 4407 und 4408 . Auch diese Änderungen treten am Montag, 28. August, in Kraft. wg