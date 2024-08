Featured

Leckagen an Gasleitungen: Bahnhofstraße und Hittfelder Schulstraße gesperrt

Hittfeld – Verkehrsbehinderungen in Hittfeld: Ab Montag, 2. September, starten Baumaßnahmen am unteren Teil der Bahnhofstraße, die eine Vollsperrung für den Verkehr nötig machen. Ungefähr sechs Wochen später muss dann die Hittfelder Schulstraße drei bis vier Wochen vollgesperrt werden.

Grund für die kurzfristigen Maßnahmen: Leckagen an Gasleitungen, die noch vor dem Winter behoben sein sollen. Es besteht keine Gefahr für die Anwohner.

Eigentlich sollten die Gasleitungen unter der Bahnhofstraße und der Hittfelder Schulstraße erst in den Sommerferien 2026 erneuert werden. Doch der Schaden ist größer als angenommen – daher sind die Maßnahmen nun kurzfristig vor dem Winter und der kommenden Heizperiode angesetzt worden.

Die erste Bauphase betrifft den unteren Teil der Bahnhofstraße in Hittfeld, die von der Einmündung Am Göhlenbach bis einschließlich der Einmündung Kirchstraße vollgesperrt sein wird. Fußgänger können hier weiterhin passieren. Die Baumaßnahmen starten am 2. September und werden – je nach Ausmaß der Beschädigung – ungefähr sechs Wochen andauern.

Gleich im Anschluss wird dann die Hittfelder Schulstraße drei bis vier Wochen für den Verkehr vollgesperrt – inklusive der Zufahrt Kirchstraße bis Maschener Kirchweg. Die Zufahrt Maschener Kirchweg ist nicht gesperrt und dient als Umleitung.

Die offizielle Umleitung für beide Bauphasen: Maschener Kirchweg – Eichendorffstraße – Lindhorster Straße – Jesteburger Straße – Hittfelder Landstraße (L213) – Am Göhlenbach – Bahnhofstraße. Hier wird der Busverkehr entlang geleitet.