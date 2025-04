Featured

Leises Pflaster für den Tivoliweg: Straße wird drei Wochen gesperrt

Wilstorf – Der Tivoliweg in Wilstorf verbindet den Reeseberg mit der Winsener Straße. Er ist eine der mittlerweile selten gewordenen Kopfsteinpflasterstraßen im Bezirk. Jetzt wird die Straße für rund drei Wochen für den Verkehr voll gesperrt.

Der Grund: Um die Geräuschentstehung zu reduzieren, wird zwischen Reeseberg und Winsener Straße der Belag aus Natursteinpflaster gegen Betonsteinpflaster ausgetauscht.

Die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn beginnen am kommenden Montag, 24. März. Fußgänger werden sicher durch die Baustelle geführt. Der Einmündungsbereich zur Winsener Straße ist allerdings für den fußläufigen Verkehr gesperrt, daher sind die lichtsignalgesicherten Übergänge in Höhe Paul-Gerhard-Straße und am Busdepot zu nutzen.