Meckelfeld: Bis Ende Oktober Behinderungen durch zwei Baustellen

Meckelfeld – Autofahrer in Meckelfeld müssen sich auf Behinderungen durch zwei Baustellen einstellen: Zum einen wird die Zufahrt zum Büchereiparkplatz in Meckelfeld wird umgestaltet. Zukünftig wird der Parkplatz nur noch von der Bürgermeister-Heitmann-Straße erreichbar sein. Eine Durchfahrt von und zur Straße "Am Schulteich" ist ab sofort nicht mehr möglich. Lediglich Rettungsfahrzeuge werden diesen Weg noch passieren können.

Grund für die Maßnahme sind die teilweise sehr unübersichtlichen Verkehrssituationen zu Schulbeginn und zum Schulschluss an der nahegelegenen Grundschule. Der Weg über den Büchereiparkplatz wurde dabei oft als Abkürzung genutzt. Die Gemeinde Seevetal setzt damit auch einen Wunsch des Ortsrates Meckelfeld / Klein Moor um, der immer wieder Verbesserungen in diesem Bereich angemahnt hat. Aufgrund der neuen Sackgassenlage der Büchereizufahrt müssen einzelne Stellplätze neu hergestellt werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende Oktober abgeschlossen sein.

Eine weitere Baustelle gibt es in Meckelfeld in der Mattenmoorstraße. Gegenüber der Straße "Am Anger" wird hier auf der Westseite der Parkstreifen in nördlicher Richtung verlängert. Auch hier kam es immer wieder zu unübersichtlichen Situationen, da vor dem Geschäftshaus mit der Post und der Sparkasse regelmäßig ein hohes Verkehrsaufkommen herrscht. Eine Gefahrensituation besteht immer wieder am angrenzenden Zebrastreifen durch parkende Fahrzeuge am Fahrbahnrand, die die Sicht auf den Fußgängerüberweg einschränken.

Zukünftig werden bis zu sechs Fahrzeuge auf dem neuen Parkstreifen neben der Straße stehen können. Auch hier setzt die Gemeinde eine Anregung des Ortsrates um. Diese Baumaßnahme soll voraussichtlich bis zum 27. Oktober abgeschlossen sein. cb