Nerv-Baustelle auf der Walter-Dudek-Brücke wird bis Freitag verlängert

Harburg - Diese Baustelle nervt ganz Harburg. Seit dem 20. Februar werden Arbeiten an der Walter-Dudek-Brücke durchgeführt. Deswegen steht nur eine Fahrbahn tzur Verfügung, die im Schwenk um die Baustelle herum führt. Zudem ist bereits einer der beiden Fahrstreifen der Buxtehuder Straße, die in Richtung Brücke führen in Höhe Marktkauf gesperrt. Die Folge: Ein tagsüber fast durchgehend andauernder langer Stau.

Jetzt gibt die Verwaltung bekannt: Die Arbeiten dauern länger als geplant. Eigentlich sollte Ende Februar alles fertig sein. Jetzt sind die Arbeiten erst am 3. März beendet. DAs allerdings schon morgens. Ab 6 Uhr soll die Sperrung am Freitagmorgen aufgehoben sein. zv