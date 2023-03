Rosengarten: Mehrere Straßensperrungen wegen Krötenwanderung

Rosengarten - Zum Schutz von Amphibien werden vorübergehend Teilbereiche der Straßen Heidbrache und Redder in Vahrendorf, der Quellenweg zwischen Leversen und Sottorf, In der Pietsch und Stadtweg in Tötensen und Neu Leversen, sowie der Sieverser Weg zwischen Nenndorf und Leversen gesperrt.



Der Grund: Bei den steigenden Temperaturen und regennassen Nächten bei mehr als 5 Grad beginnt die Wanderung der Kröten zu ihren Laichgewässern. Das passiert in diesem Jahr besonders früh. Damit die Amphibien sicher ankommen, sperrt die Gemeinde Rosengarten Teilbereich dieser Straßen.



Für ehrenamtliche Helfer, die eigenständig Schutzeinsätze organisieren wollen, stellt die Gemeinde Rosengarten Amphibienschutzzäune bereit. Interessenten melden sich bitte beim Umweltbeauftragten der Verwaltung, Friedemann Blaffert unter Telefon 0 41 08/43 33 42 oder via E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.