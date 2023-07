Neuer Busbahnhof: Instandsetzung der Hannoverschen Straße beginnt

Harburg – Der Ehestorfer Heuweg ist endlich fertig – jetzt kommt wie bereits angekündigt die nächste Großbaustelle in der Harburger City. Und das wird eine der größten Baustellen der nächsten Jahre in Harburg: Der Busbahnhof in Harburg wird von LSBG und Hochbahn erweitert und modernisiert.

Zunächst muss allerdings die Hannoversche Straße grundinstand gesetzt werden. Außerdem wird in diesem Zuge auch der Doppelknoten von Harburgs größter Kreuzung umgebaut und bekommt einen Abfahrtsbereich für Busse.

Dazu haben seit Juni 2022 zunächst mit der Stadt koordinierte Leitungsarbeiten durch Stromnetz Hamburg und Hamburg Wasser in den Nebenflächen der Straße stattgefunden. Nun beginnt der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) am Montag, 10. Juli, planmäßig mit vorbereitenden Arbeiten für die Grundinstandsetzung der Fahrbahn, die am Montag, 17. Juli, in der Hannoverschen Straße zwischen ZOB Harburg und der Wilstorfer Straße startet.

Die Fahrbahn in der Hannoverschen Straße mit ihren Entwässerungsanlagen und Befestigungen, sowie die Nebenflächen in ihrer Aufteilung und Befestigung entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen und Standards der unterschiedlichen Verkehrsteilnehmenden im Straßenraum. Die Straße und Nebenflächen müssen auf einer Gesamtlänge von 330 Metern grundinstand gesetzt werden.

In diesem Zuge wird auch der Straßenquerschnitt neu aufgeteilt und Verbesserungen für den Radverkehr sowie breitere Gehwege für Fußgänger geschaffen. Der Straßenzug Hannoversche Straße ist Bestandteil der Veloroute 11 und verbindet den Süden mit der Innenstadt Hamburgs. Der Bauabschnitt wird in zwei Hauptbauphasen unterteilt, die nacheinander hergestellt werden.

Ab 16. Juli wird dafür eine Einbahnstraße gültig von Zufahrt Bahnhof Harburg in Richtung Buxtehuder Straße eingerichtet, die bis zum Bauzeitende im Frühjahr 2024 bestehen bleibt. Wegweisende Beschilderungen für alle Fahrbeziehungen werden an den umliegenden Kreuzungen entsprechend eingerichtet. Nicht-Erreichbarkeiten im Bauablauf sind mit den Anliegenden abgestimmt worden. So wird das Phoenix-Center in der Zeit vom 18. September bis 15. Oktober von der Hannoverschen Straße aus nicht erreichbar sein. Die Erreichbarkeit über die Wilstorfer Straße ist in dieser Zeit jedoch gewährleistet.

Während der Bauzeit wird der Linienbusbetrieb aufrechterhalten. Es wird rechtzeitig durch die Hamburger Hochbahn AG auf Änderungen im Busbetrieb und Ersatzbushaltestellen für die Fahrtrichtung Wilstorf/Sinstorf hingewiesen. Die Abfallentsorgung sowie die Zufahrt für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge werden während der gesamten Bauzeit sichergestellt. cb