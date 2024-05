Neuer Kreisverkehr im Binnenhafen: Nächsten Montag geht’s los

Harburg – Der Harburger Binnenhafen bekommt einen Kreisverkehr: Am Montag, 13. Mai, beginnt der Ausbau des Abschnitts der Veloroute 11 im Harburger Binnenhafen. Die Kreuzung Hannoversche Straße / Nartenstraße / Brücke des 17. Juni / Neuländer Hauptdeich (Foto oben) wird zu einem Kreisverkehrsplatz umgebaut.

In den ersten beiden Bauphasen der Maßnahme von Montag, 13. Mai bis Sonntag, 14. Juli ,wird die Hannoversche Straße gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Nartenstraße und Neuländer Straße.

Damit der Umleitungsverkehr in Richtung Osten in die Neuländer Straße abfließen kann, ist im Veritaskai zwischen Theodor-Yorck-Straße und Neuländer Straße eine Einbahnstraße Richtung Westen eingerichtet. Die Umleitung hierfür erfolgt über Karnapp und Seevestraße zur Hannoversche Straße.

Der Fuß- und Radverkehr Richtung Süden wird sicher durch das Baufeld geführt. Der Radverkehr Richtung Norden wird über Neuländer Straße und Nartenstraße umgeleitet. Ab Montag, 27. Mai, führt die Umleitung des Radverkehrs Richtung Süden ebenfalls über die Nartenstraße. Der Neuländer Hauptdeich wird für den Verkehr halbseitig gesperrt und durch eine Lichtsignalanlage geregelt.

Die Bushaltestelle „Süderelbe (Süd)“ Fahrtrichtung Wilhelmsburg wird in die Nartenstraße verlegt.

Die Umgestaltung umfasst die komplette Erneuerung des Kreuzungsbereichs sowie den Bau von Bushaltestellen. Vorhandene Radwege in den Nebenflächen werden zurückgebaut und an den bereits vorhandenen Abschnitt der Veloroute 11 in der Hannoversche Straße angeschlossen. Entwässerungsanlagen werden erneuert, Leitungsarbeiten durchgeführt und der Kreisverkehrsplatz durch Begrünung gestaltet.

Im Bereich der Kreuzung trennen sich die beiden Velorouten 10 und 11 aus Norden kommend, um durch den Bezirk Harburg Richtung Eißendorf und Neugraben geführt zu werden. Die Veloroute 11 erhält hier den Anschluss an die bereits fertiggestellte rund1,6 Kilometer lange Strecke Richtung Harburg Zentrum. Für die Veloroute 10 wird der Bereich zwischen Nartenstraße und Alte Harburger Elbbrücke hergestellt. cb