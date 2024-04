Harburgs "Verkehrs-Waterloo": CDU will Umbau der Bremer Straße verschieben

Eißendorf - Die CDU will die Umbauarbeiten, die die Hauptverkehrsader Bremer Straße für Jahre zu einer Einbahnstraße machen, stoppen. Ein entsprechender Dringlichkeitsantrag soll in der letzten Sitzung der Bezirksversammlung vor der Wahl eingebracht werden.

"Wenn der Umbau der Bremer Straße jetzt wie geplant durchgezogen wird, kommt es in Harburg zu einem Verkehrs-Waterloo", so Rainer Bliefernicht in Anspielung auf die Geschichte der Straße. Sie war von Napoleon gebaut worden.

Zwar stehe für ihn "außer Frage", dass die Straße saniert werden müsse. Jetzt sei aber nicht der richtige Zeitpunkt. Auf der A7 wird gebaut. Die A26-Ost, die für Harburg wie eine Ortsumgehung wirken dürfte, ist noch in der Planung. An der Hannoverschen Straße wird am Verkehrsknotenpunkt der ZOB umgebaut, was mit extremen Verkehrsbehinderungen verbunden sein wird. „Der Kollaps ist vorprogrammiert", glaubt Bliefernicht.

Ohnehin ist die CDU gegen die geplanten Umbaumaßnahmen für die Bremer Straße. Die sehen vor, dass die Fahrbahn der Verkehrsader schmaler werden, weil Fahrradstreifen breiter oder auf die Straße verlegt werden. Ein Fahrradweg verläuft aktuell sicher hinter einem Grünstreifen neben dem Fußweg. Zudem sollen in dem Straßenzug 131 Parkplätze wegfallen. Dann wird es auf der drei Kilometer langen Strecke nur noch 165 Parkplätze geben. Auch würden für die Umbaumaßnahmen nach jetzigen Planungen zahlreiche Bäume gefällt werden.

Geplant ist der Umbau bislang in drei Phasen. Von Juni bis September sollen zwischen der Autobahn in Marmstorf und dem Appelbüttler Weg neue Wasserleitungen verlegt werden. Dann ist die Hauptverkehrsader dort Einbahnstraße.

Ab Oktober sollen dann Wasserleitungen in den Bereichen zwischen Eißendorfer Mühlenweg und Hohe Straße sowie zwischen Langenberg und Schafshagenberg erneuert werden. Auch die Bereiche werden in der Zeit der Arbeiten zur Einbahnstraße. Das dauert nach bisherigen Planungen bis Oktober 2025.

Erst im Januar 2026 soll dann die eigentliche Sanierung beginnen, die verteilt über die gesamte Strecke erfolgen. Die Arbeiten sollen bis ins zweite Quartal 2027 dauern. Auch dann wird die Bremer Straße zur Einbahnstraße. zv

Baubeginn verschoben: Bremer Straße wird erst 2026 saniert