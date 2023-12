Posse um Fahrkartenautomaten: Planungfehler bringt Bürgermeisterin "auf die Palme"

Meckelfeld - In einem offenen Brief machte Seevetals Bürgermeisterin Emily Weede beim metronom ihrem Ärger über einen fehlenden Fahrkartenautomaten im Bahnhof Meckelfeld Luft. Ihr habe man erklärt, dass liege an zu kurzen Kabeln.

"Ich bin sehr irritiert und erschrocken über diese Tatsache", ließ Weede das Eisenbahnunternehmen wissen. Und weiter: "Es ist nicht akzeptabel, dass unsere Bevölkerung nicht nur unter Verspätungen, Ausfällen und Fahrplankürzungen leidet, sondern dass sie jetzt auch nur unter erschwerten Bedingungen in den Besitz einer Fahrkarte kommen kann."

Das Unternehmen antwortete und gibt so der Bahn die schuld. Denn eigentlich sollte der Automat nur abgebaut und am selben Tag an anderer Stelle wieder aufgebaut werden. Der Haken: das Fundament am neuen Standort war falsch geplant und passte nicht. Zurück konnte man auch nicht. Das alte Fundament war gleich nach dem Abbau abgerissen worden.

Beim Unternehmen metronom ist man mit der Situation "unzufrieden". Abhilfe sei nicht in sicht. "Bis heute steht nicht fest, wann metronom die Automaten in Meckelfeld wieder aufbauen kann", heißt es vom Unternehmen metronom Die Entscheidung und Kommunikation lägen bei der DB-Kommunikation. wg/zv