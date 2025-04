Featured

Sanierung Bremer Straße: Behinderungen durch Arbeiten von Hamburg Wasser

Harburg - Autofahrer auf der Bremer Straße bekommen jetzt einen ersten Vorgeschmack auf die geplante Grundinstandsetzung der Bremer Straße: Zwischen Metzendorfer Weg und Langenberg haben am Montagmorgen Leitungsarbeiten von Hamburg Wasser begonnen.

Die Baustelle wurde am Sonntag-Nachmittag eingerichtet. Die Bauarbeiten in diesem Bereich werden voraussichtlich bis Anfang April dauern. Geduldsprobe für die Autofahrer: Es kommt zu Behinderungen auf der B75.

Zur Durchführung der Arbeiten muss ein Fahrstreifen gesperrt werden. Der Verkehr wird in der Bremer Straße durch eine Ampel geregelt und einspurig an der Arbeitsstelle vorbeigeführt. Die Straße Schafshagenberg wird in der Einmündung zur Bremer Straße voll gesperrt. Das Abbiegen in den Schafshagenberg ist ebenfalls nicht möglich. Radfahrer und Fußgänger müssen die Straßenseite wechseln. Am Montagmittag staute sich der Verkehr stadtauswärts bis zum Ernst-Bergeest-Weg.

Die Arbeiten an den Trinkwasserleitungen werden in zwei Bauabschnitten parallel stattfinden und schreiten abschnittsweise voran. Die Straßenabschnitte, in denen die Arbeiten beendet sind, werden für den Verkehr wieder freigegeben“, teilte Hamburg Wasser mit.

Im östlichen Abschnitt starten die Arbeiten an der Kreuzung Bremer Straße / Marmstorfer Weg / Hohe Straße und schreiten abschnittsweise in Richtung Westen bis zur Bremer Straße 148 voran.

Parallel wird von der Bremer Straße 275 abschnittsweise in Richtung Westen bis zur Kreuzung Sunderweg gearbeitet. Die Arbeiten an den Trinkwasserleitungen werden voraussichtlich Ende 2025 beendet sein.

Im Anschluss an die Arbeiten von Hamburg Wasser finden Arbeiten der Hamburger Energienetze (HNE), der Autobahn GmbH und des Landesbetriebs Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) zur grundhaften Sanierung der Bremer Straße statt.