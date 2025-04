Featured

Winsen: Umfrage zum elbMOBIL läuft noch bis zum 30. März

Winsen - Seit Dezember 2020 gibt es das elbMOBIL, ein On-Demand-Shuttle, das montags bis freitags ab 5 Uhr sowie sonnabends, sonntags und feiertags ab 8 Uhr und abends bis 23 Uhr bzw. freitags und vor einem Sonn- oder Feiertag sogar bis 2 Uhr per elbMOBIL-App oder per Telefon für Fahrten gebucht werden kann und Winsen und die Samtgemeinde Elbmarsch verbindet. Rund Rund 132.000 Fahrgäste haben die Kleinbusse bisher genutzt, das sind durchschnittlich gut 85 Passagiere am Tag.

Aktuell läuft eine Umfrage. Dabei können auch Verbesserungsvorschläge gemacht werden. Noch zwei Wochen lang, bis zum 30. März, können Bürger die Fragen online beantworten (https://senf.app/projects/20lttu5YW8BVhNKe79Kn/info). Es ist aber auch möglich, den Fragebogen telefonisch über 0 41 31 88 07 40 auszufüllen. wg