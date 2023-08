Sperrungen, Staus und Umwege: Baustellen-Sommer auf Hochtouren

Harburg – Hannoversche Straße, ZOB-Umbau, Denickestraße, Dampfschiffsweg, Milchgrund, Maldfeldstraße und noch andere - Harburgs Baustellensommer läuft auf Hochtouren: Wenige Tage bevor die Schule in Hamburg wieder beginnt, gibt es wie im Vorjahr viele Baustellen, die den Autofahrern auf die Nerven gehen und für zahlreiche Umleitungen und Staus sorgen.

Nachdem es an der Maldfeldstraße in den letzten Wochen der Bauarbeiten immer wieder Behinderungen und Einbahnstraßen-Regelungen gab, kommt es derzeit zu Teilsperrungen und Vollsperrungen.

Seit Montag ist die Zufahrt von der Bremer Straße gesperrt. Autofahrer in Richtung A7 kamen nicht zur Anschlussstelle. Auf der B75 bildete sich ein langer Stau in Richtung Tötensen.

Und wer versuchte, über Tötensen und Emmelndorf in Fleestedt auf die A7 zu fahren, wurde noch einmal von einer weiteren Baustelle überrascht: In Fahrtrichtung Hamburg, und damit auch in Richtung Auffahrt Fleestedt ist die Hittfelder Landstraße gesperrt. Nur über eine weitere Umleitung über die Straße Jesdal gelangt man zur A7-Auffahrt.

Und so geht es mit der Baustelle an der Maldfeldstraße weiter: Vom 24. Bis 27. August wird eine Einbahnstraße in Richtung Winsener Straße eingerichtet. Die AS-Marmstorf wird in der Zeit gesperrt.

Dann kommt die Vollsperrung: Etwa am 28. August bis zum 1. Oktober wird eine abschnittsweise Vollsperrung für den Durchgangsverkehr zwischen Bremer Straße und Winsener Straße eingerichtet.

Am Wochenende 8. September, 19 Uhr, bis 11. September, 5 Uhr, werden die Arbeiten an der Kreuzung Maldfeldstraße, Ecke Postweg unter Vollsperrung am Wochenende statt. Die Erreichbarkeit zum Gewerbegebiet „Beckedorfer Bogen“ wird für Pkw über den Postweg von Süden gewährleistet. Die Zufahrt für Lkw ist an diesem Wochenende nicht möglich. cb