Teil der Denickestraße bleibt nach Umbau zunächst Einbahnstraße

Eißendorf – Die Bauarbeiten in der Denickestraße sind in die nächste Runde gegangen: Autofahrer, die vom Eißendorfer Pferdeweg kommen, können jetzt wieder links in die Denickestraße abbiegen, denn das überarbeitete Stück war mehrere Monate gesperrt und ist jetzt bis zum Schüßlerweg als Einbahnstraße eingerichtet.

Allerdings ist ein Rechtsabbiegen nicht mehr möglich: Die Denickestraße ab sofort, bis voraussichtlich zum Montag, 3. April in beide Richtungen gesperrt. Die Bauarbeiten im Bereich bis zur Lühmannstraße laufen bereits auf Hochtouren.

Durch die Umgestaltung der Denickestraße im Zuge der Veloroute 11 wird auch für den Radverkehr eine attraktive Verbindung geschaffen, die Eißendorf mit der TUHH, mit dem Harburger Zentrum, sowie der Hamburger Innenstadt verknüpft. (cb)