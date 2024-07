Featured

Vollsperrung zum Bau von Kreisverkehr bringt großflächig Verkehrsprobleme mit sich

Harburg - Das ist wieder so eine Baustellkoordination. Für drei Wochen wird die Kreuzung Hannoversche Straße Ecke Neuländer Elbdeich gesperrt. Dort entsteht ein Kreisverkehr. Gleichzeitig ist die Jägerstraße gesperrt. Damit sind zwei Hauptverkehrsadern dicht. Die Umleitung soll umständlich via Meckelfeld Richtung Winsener Straße verlaufen. Schon jetzt ist absehbar, dass andere Nebenstrecken, darunter der Großmoordamm, erheblich belastet werden dürften.

Pünktlich zu den Sommerferien in Hamburg, am 15. Juli, soll die Kreuzung am Ende der Hannoverschen Straße gesperrt werden. Bis zum 4. August geht dann dort nichts mehr. Die Jägerstraße ist bereits seit dem 17. Juni gesperrt. Zuerst betrifft das den Bereich zwischen Winsener Straße und Rosseggerstraße.

Wer in Neuland, Bullenhausen oder Over wohnt, wird sich wegen der Sperrung der Hannoverschen Straße eine andere Strecke suchen müssen, um nach Harburg oder Hamburg zu kommen. Zwar wird es eine ausgeschilderte Umleitung geben. Doch die ist weitläufig und führt via Meckelfeld zur Winsener Straße. Für Ortskundige bietet sich die Fahrt über den Großmoordamm eher an.

Wer in Meckelfeld wohnt, soll, wegen der Sperrung der Jägerstraße, ebenfalls zur Winsener Straße. Von Meckelfeld aus wird man aber wie gewohnt über die Vogteistraße fahren können, um dann in Wilstorf über den Reeseberg oder die Rönneburger Straße der Vollsperrung Jägerstraße auszuweichen. Beide Straßen sind allerdings nicht für eine größere Verkehrsbelastung geeignet.

Die nervige Einbahnstraße am Veritaskai, die es unmöglich macht dort aus dem Binnenhafen un Richtung Nartenstraße oder Neuländer Straße zu kommen, bleibt aufgrund der Sperrung der Hannoverschen Straße bis Sonntag, 4. August bestehen.

Die Arbeiten finden im Rahmen der dritten von neun Bauphasen an der Kreuzung statt. In der vierten und fünften Bauphase von Montag, 5. August bis Sonntag, 17. November wird die Nartenstraße gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Hannoversche Straße und Neuländer Straße

In der sechsten Bauphase von Montag, 18. November, bis Sonntag, 8. Dezember. Dann ist die Einfahrt in den Kreisverkehr von der Nartenstraße und die Ausfahrt in die Hannoversche Straße nicht möglich.

In der siebten Bauphase von Montag, 27. Januar bis Sonntag, 16. März wird die Brücke des 17. Juni gesperrt. Kern der Arbeiten ist die Herrichtung der Bushaltestellen.

in der achten Bauphase, die von Montag, 17. März bis Sonntag, 6. April stattfindet, werden Arbeiten für die Veloroute 10 im Bereich zwischen Nartenstraße und Alte Harburger Elbbrücke durchgeführt.

In der neunten und letzten Bauphase von Montag 7. April bis Sonntag, 20. April erfolgt die Herstellung des Innenbereichs des Kreisverkehrs. In der Zeit werden die Einfahrt in den Kreisverkehr aus der Nartenstraße sowie die Ausfahrt in die Hannoversche Straße nicht möglich sein. zv

