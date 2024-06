Featured

Jägerstraße wird voll gesperrt: Verkehrs-Behinderungen bis Frühjahr 2025

Wilstorf – Auf Autofahrer in Harburg kommt in wenigen Tagen die nächste große Baustelle zu: Ab Montag, 17. Juni, wird die Jägerstraße im Abschnitt zwischen Winsener Straße und Roseggerstraße instandgesetzt und verkehrsberuhigt umgebaut.

„Die Fahrbahn und Nebenflächen der Jägerstraße werden ab Montag, 17. Juni, in drei Bauabschnitten von Juni 2024 bis voraussichtlich Frühjahr 2025 unter Vollsperrung erneuert und verkehrsberuhigt umgebaut“, teilte das Bezirksamt am Donnerstag mit.

Im ersten Bauabschnitt erfolgt die Sperrung des Abschnitts Winsener Straße bis Roseggerstraße inklusive des Kreuzungsbereichs bis voraussichtlich Ende September 2024.

Im zweiten Bauabschnitt erfolgt die Sperrung im Abschnitt Roseggerstraße bis Mensingstraße inklusive des Kreuzungsbereichs voraussichtlich von Oktober bis Dezember 2024. Abschließend erfolgt die Sperrung im Bereich Mensingstraße bis Hausnummer 78 voraussichtlich von Januar 2025 bis Frühjahr 2025.

Eine Umleitung ist über Winsener Straße, Meckelfelder Weg und Bürgermeister-Heitmann-Straße eingerichtet. Der Fuß- und Radverkehr kann den Bereich passieren.

Die Busumleitung Richtung Meckelfeld führt über Rönneburger Straße und Höpenstraße zur Jägerstraße. In Richtung Harburg erfolgt die Busumleitung über Radickestraße und Rönneburger Straße. Die Haltestellen „Winsener Straße (Nord)“ und „Mensingstraße“ in der Jägerstraße entfallen. Ersatzhaltestellen werden in der Rönneburger Straße eingerichtet. Die Haltestelle „Radickestraße“ Richtung Harburg wird in die Vogteistraße verlegt. Die Halltestelle „Sinstorfer Kirchweg“ Richtung Harburg in der Winsener Straße wird vor Hausnummer 199 verlegt.

Die Fahrbahn der Jägerstraße wird komplett instandgesetzt und als Tempo-30-Zone verkehrsberuhigt umgebaut. Die Haltestellen „Mensingstraße“ und „Winsener Straße (Nord)“ werden am Fahrbahnrand barrierefrei neu hergestellt. Der Fahrbahnquerschnitt erhält eine einheitliche Breite und zudem drei barrierefreie Querungsinseln, einen beleuchteten Fußgängerüberweg nördlich der Mensingstraße sowie insgesamt mehr Platz für den Fußverkehr auf den Nebenflächen. cb