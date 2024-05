Featured

Wasser: Fußgängertunnel zum Binnenhafen immer wieder unpassierbar

Harburg - Das ist ärgerlich. Nach den starken Regenfällen in der Nacht zum Dienstag stand die Unterführung, an der Neuen Straße Ecke Lämmertwiete unter Wasser. Für Fußgänger war damit die wichtigsten Verbindung zwischen der Harburger Innenstadt und dem Binnenhafen unterbrochen. Sie hatten keine Chance mit normalen Schuhen trockenes Fußes den Tunnel zu durchqueren. Radfahrer konnten dagegen das bis zu 15 Zentimeter tiefe Wasser, dass sich in der Mitte des Tunnels gesammelt hatte, durchqueren.

Dass der Tunnel unter Wasser steht und unpassierbar ist, ist laut Nutzern nicht erstmals so. In den letzten Tagen war er schon einmal "abgesoffen". Ärgerlich: Auch am Vormittag war der Tunnel für Fußgänger noch unpassierbar. Offenbar funktioniert der dort verbaute Abfluss nicht.

Fußgänger mussten auf die Fußgängerbrücke Höhe Großer Schippsee ausweichen. Die Seehafenbrücke ist nicht als "Umleitung" geeignet. Der Teil, der die Buxtehuder Straße überspannt , hat keinen Fußweg.

Zuständig für den Tunnel ist nicht das Bezirksamt, sondern der Landesbetrieb Straße, Brücken und Gewässer (LSBG). Warum in dem Tunnel immer wieder unter Wasser steht und ob es schnell beseitigt wird, wurde, trotz Anfrage, zunächst nicht bekannt. zv