Kolumne: Frank Wiesners Verkehrs-Infos für Stadt und Land Nr. 18

Von Frank Wiesner



Von Frank Wiesner



Ab Montag 3. Juni 2024 wird der Harburger ZOB (Zentraler Omnibus-Bahnhof) komplett gesperrt. Die Hannoversche Straße wird vom Fernbahnhof/ Phoenix-Center Richtung Moorstraße zur Einbahnstraße. Alle Buslinien werden verlegt und in dem Zeitraum die Haltestellen Harburg Rathaus im Harburger Ring bedienen. Dort gibt es 5 Abfahrtsbereiche:

Harburger Ring, Höhe Schlossmühlendamm: Ankunftsbereich für die Linien 154, 157, 544, 640, 4148, 4200 und 4210

Harburger Ring vor dem Haus der Kirche: Gewohnter Abfahrtsbereich für die Linien 145, 245, 340, 345, 4200, 4210 und X30 sowie umleitungsbedingt für die Linien 544 (Direktbus zum Museum Kiekeberg) und 4148 (Richtung Hittfeld und Jesteburg über die Knoopstraße, Krummholzberg und Wilstorfer Straße mit Bedienung der vorhandenen Haltestellen „S Harburg Rathaus (Eißendorfer Straße)“, „Knoopstraße/ Bremer Straße“ und „Moorstraße“)  C: Harburger Ring vor dem Lotto/ Tabakladen Gewohnter Abfahrtsbereich für die Linien 14, 143, 146, 152, 443 und 543 (Richtung Eißendorf) sowie umleitungsbedingt für die Linien 349 (Richtung Neuland über Knoopstraße, Krummholzberg und Moorstraße mit Bedienung der vorhandenen Haltestellen) und 640 (Richtung Hamburg Rathausmarkt)

Harburger Ring Höhe Neue Straße: Gewohnter Abfahrtsbereich für die Linien 142, 154 und 157 sowie umleitungsbedingt für die Linien 141 (Richtung Neugraben), 241(Richtung Bostelbek), 641 (Richtung Neugraben) und 149 (Richtung Over und Winsen (Luhe) über den Binnenhafen mit Haltestelle im Karnapp). Die Linie 149 fährt zwischen dem 15. Juli und 2. August nicht nach Harburg (siehe Bau des Kreisverkehrs)



Harburger Ring vor der Agentur für Arbeit: Gewohnter Abfahrtsbereich für die Linien 14, 142, 143, 146, 443 und 543 (Richtung Wilstorf, Hafen Harburg oder Groß Moor) sowie umleitungsbedingt für die Linien 141 (Richtung Rönneburg und Meckelfeld), 241 (Richtung Rönneburg) und 641 (Richtung Hamburg Rathausmarkt) Die Haltestellen im Schlossmühlendamm werden nur als Ankunftsbereiche für die Linien 145, 152, 245, 340, 345 und 349 benutzt. Die Linie 149 kommt an der Haltestelle „S Harburg Rathaus (Eißendorfer Straße) an, wenn sie Harburg erreicht. Die Linien 141, 241 und 641 werden zu den Abfahrtsbereichen D und E umgeleitet. Durch die Sperrung des Harburger ZOB gibt es weitere Änderungen: Die Linie 142 (Bus von Heimfeld) wird von der Haltestelle „S Harburg Rathaus“ in beiden Richtungen direkt in den Binnenhafen geführt und bedient eine zusätzliche Haltestelle im Karnapp.

Die Linien aus Wilstorf 14, 141, 143, 146, 241, 443 und 4148 werden über die Wilstorfer Straße und den Harburger Ring geführt. Leider hat die Polizei eine Ersatz-Haltestelle in der Wilstorfer Straße abgelehnt. Immerhin soll eine Ersatz-Haltestelle „Harburger Ring“ nach der Kreuzung Goldtschmidtstraße eingerichtet werden.

Die Linien 145, 245, 340, 345, 4200 und 4210 werden von der Bremer Straße von der Haltestelle „Knoopstraße/ Bremer Straße“ über den Krummholzberg und Harburg Ring ohne weiteren Halt zur Haltestelle „S Harburg Rathaus“ geführt. Spätestens nach Abschluss der Bauarbeiten für den Neubau „Harburger Ring 6“ könnte die Haltestelle „Harburger Ring“ mitbedient werden.

Die Linien 152, 349, 543 und X30 (Richtung Großmoordamm) werden in der Nähe des Harburger Bahnhofs in der Moorstraße (vor dem Phoenix-Center) halten. In der Gegenrichtung wird (hoffentlich rechtzeitig) im Großmoordamm vor der Schlachthofstraße eine Ersatz-Haltestelle eingerichtet, die auch von der Linie 149 mit Einzelfahrten bedient werden soll.

Die Linie 153 (Richtung Hohe Schaar) wird zum S-Bahnhof Wilhelmsburg verlegt. Die umfangreichen Änderungen sind sicherlich eine Erschwernis für die ÖPNV-Nutzung in Harburg und wird die Fahrzeiten besonders vom Harburger Süden in Richtung Hamburg verlängern. Zu den ersten Ideen hat sich aber einiges verbessert, so sollten die Busse nach Marmstorf z.B. nur vor dem Helmsmuseum abfahren und im Bereich des Fernbahnhofs keine Bushaltestellen mehr bedient werden.

Das Umsteigen zwischen den Buslinien ist mit der gefundenen Lösung besser als mit den ursprünglichen Ideen, auch wenn die Wege länger sind als auf dem gegenwärtigen ZOB. Zwischen den Abfahrtsbereichen B und C gibt es einen Fahrstuhl, der den Harburger Ring mit der Unterführung zwischen Sand und Rathausplatz verbindet und so zu den Aufzügen zur S-Bahnstation führt. Die Umleitungen haben Auswirkungen auf den Fahrplan, der am besten kurz vor Fahrtantritt noch einmal abfragt wird.

Nach dem Abschluss der Bauarbeiten wird am Harburger Bahnhof ein neuer moderner, barrierefreier und vor Allem viel leistungsfähiger ZOB den ÖPNV verbessern und auch einen Ausbau ermöglichen.

Der Umbau des sogenannten Doppelknoten (Hannoversche Straße/ Moorstraße/ Walter-Dudek-Brücke sowie Buxtehuder Straße) wird nicht zusammen mit dem ZOB-Umbau erfolgen. Daher kann das frei gewordene Zeitfenster für die schon lange fällige Grundinstandsetzung der Bremer Straße im Zuge der B75 genutzt werden. Ausgenommen ist der bereits sanierte Kreuzungsbereich Ernst-Bergeest- Weg/ Friedhofstraße.

Die überbreiten Kfz-Spuren werden dabei von etwa 4,5 Meter überall auf das Standardmaß von 3,5 Meter gebracht. Die Fuß- und Radwege (soweit überhaupt noch da) werden jeweils etws 2 Meter breit, die Bushaltestellen barrierefrei sowie an relevanten Kreuzungen für Kfz-Linksabbieger Aufstellflächen geschaffen.

Die Hohe Straße wird Hochbord-Radwege zwischen Bremer Straße und dem Phoenix-Viertel bekommen. Für die Baumaßnahmen müssen 57 zum Teil kranke Bäume gefällt werden, anschließend werden 60 Bäume neu gepflanzt. Die Bremer Straße als Allee bleibt damit erhalten. Von den fast 300 zum Teil kreativ genutzten Parkmöglichkeiten fallen 131 weg. In dem aus meiner Sicht kritischsten Teil der Bremer Straße zwischen dem Lidl und der Hohen Straße verbleiben über 50 von den zurzeit etwa 80 Parkplätzen. Das sind immerhin 20 mehr als in einer früheren Planung. Dabei ist gerade hier zu bedenken, dass viele Autos zwischen den Bäumen stehen und oft nur über den Rad- und Fußweg zu den Flächen kommen. Für die dortigen Bäume sind die vorhandenen asphaltierten Parkflächen überhaupt nicht günstig für ein gesundes Wachstum.

Hamburg-Wasser startet zwischen Appelbütteler Weg und der A7 von Juni bis September 2024 mit dem Bau neuer Leitungen. Anschließend ist die gesamte Bremer Straße bis zum Herbst 2025 betroffen. Die Auswirkungen auf den Verkehr bleiben jedoch zunächst überschaubar. So wird beispielsweise der Kfz-Verkehr einspurig mit Blockverkehr für jeweils ein bis zwei Wochen an der Baustelle vorbeigeführt, sonst bleibt es bei zwei verengten Kfz-Spuren.

Voraussichtlich im Februar 2025 beginnt die Sanierung des 4-spurigen Abschnitts rund um die Anschlussstelle Marmstorf. Während der einjährigen Bauzeit verbleibt pro Richtung eine Kfz-Fahrspur. Der übrige Teil der B75 bis zur Hohen Straße wird dann ab Oktober 2025 bis Mitte 2027 grundinstandgesetzt. Ab Januar 2026 wird die B75 für 1,5 Jahre zur Einbahnstraße stadtauswärts. Stadteinwärts wird der Kfz-Verkehr offiziell über die Maldfeldstraße und Winsener Straße umgeleitet.

Bisher ist geplant, den Busverkehr über den Eißendorfer Waldweg und Ehestorfer Weg nach Harburg zu führen. Das würde die Fahrzeiten beispielsweise vom Gottschalkring nach Harburg drastisch verlängern. Vielleicht lässt sich noch eine kürzere Lösung wie mit der Buslinie 245 über Marmstorf einrichten. Gut wäre auch mit den Baumaßnahmen eine zusätzliche Haltestelle in der Bremer Straße Höhe Maldfeldstraße zu schaffen.

Bis Frühjahr 2025 soll ein neuer Kreisverkehr auf der Kreuzung Hannoversche Straße/ Neuländer Hauptdeich/ Nartenstraße/ Brücke des 17. Juni fertiggestellt werden. Gegenwärtig ist die Hannoversche Straße für den Kfz-Verkehr gesperrt, die Umleitung geht über die Nartenstraße. Diese Umleitung ist auch der Grund, warum die Ausfahrt vom Binnenhafen Richtung Osten nicht erlaubt ist. Der zusätzliche Kfz-Verkehr würde u.a. in der Neuländer Straße zu Staus führen. Der Neuländer Hauptdeich bleibt einspurig im Blockverkehr für den Kfz-Verkehr passierbar. Am 15. Juli beginnt eine kritische Bauphase, die hoffentlich nur bis zum 4. August dauert. Die Hannoversche Straße wird geöffnet, dafür werden die Nartenstraße und Neuländer Hauptdeich im Kreuzungsbereich für den Kfz-Verkehr komplett gesperrt. Im Kreuzungsbereich gibt nur eine ampelgeregelte einspurige Nord-Süd-Verbindung. Die offizielle Umleitung für den Pkw-Verkehr nach Neuland verläuft über Sinstorf, Meckelfeld und Over. Der Lkw-Verkehr muss über die A1 und Winsen (Luhe) fahren. Die Buslinie 149 fährt dann nur zwischen Neuland Fünfhausener Straße und Winsen (Luhe). Dafür wird die Buslinie 548 (normal: Bullenhausen – Over – Meckelfeld – Maschen) nach Neuland verlängert. Östlich der A1 fährt sie am Hauptdeich bis zur Haltestelle „Neuländer Elbdeich 76“ und von dort zur Haltestelle „Wendtsweg“ und weiter bis nach Over und Meckelfeld. In Meckelfeld sind gute Anschlüsse zur Bahn Richtung Harburg vorgesehen. Zwischen Neuland und Meckelfeld wird die Linie 548 im 1-Stunden-Takt (auch am Wochenende) fahren. Für die 3 Hamburger Schultage (15. bis 18. Juli) werden zwischen den Haltestellen „Wohlersweg“, „Neuland“ sowie am Großmoorbogen und der Grundschule Neuland Einzelfahrten über den Großmoordamm und Over eingerichtet.

Die Gute Nachricht: Die Ausfahrt vom Binnenhafen Richtung Neuländer Straße wird voraussichtlich am 15. Juli wieder geöffnet. Ab dem 5. August 2024 wird der Neuländer Hauptdeich zumindest einspurig wieder für den Kfz- Verkehr befahrbar sein. Die Nartenstraße soll ab Dezember wieder ganz angeschlossen sein. Nach einer Winterpause wird voraussichtlich Ende Januar 2025 die Zufahrt zur Brücke des 17. Juni für etwa sieben Wochen gesperrt sein. Anschließend werden die Radwege in Richtung Alte Süderelbbrücke (nur bis zum Deich) erneuert. Für den Fuß- und Radverkehr werden immer Verbindungen um oder durch die Bauarbeiten vorgesehen. Nach dem Ende der Baumaßnahme wird der Verkehr an der Kreuzung flüssiger laufen als bisher, weil keine Ampelwartezeiten mehr entstehen können. Der Radverkehr kommt besser zu der Süderelbbrücke und die Bushaltestelle wird barrierefrei.

Nach über eineinhalb Jahren Wartezeit gibt es für Neuenfelde eine gute Nachricht: Die lang vermisste Bushaltestelle „Nincoper Straße 160“ auf der Linie 550 (Finkenwerder – Neuenfelde – Neu Wulmstorf – Heidbrook) soll am 3. Juni eröffnet werden.

Weil für den neuen A7-Tunnel Altona die Brücke Baurstraße abgerissen werden muss, wird die A7 mit dem Elbtunnel von Freitag, 7. Juni, 22:00 Uhr bis Montag, 10. Juni, 5:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen HH-Volkspark und HH-Heimfeld in beiden Richtungen vollgesperrt. Die Zufahrten unter anderem an den Anschlussstellen HHHeimfeld und Waltershof werden bereits ab 21 Uhr geschlossen.

Von Sonnabend 8. Juni, 1:00 Uhr bis Sonntag, 9. Juni, 4:00 Uhr wird die S-Bahnstrecke zwischen Wilhelmsburg und Harburg gesperrt. Es wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Vom 10. bis 12. Juni, jeweils von 22 bis 4 Uhr wird der S-Bahnverkehr zwischen Wilhelmsburg und Neugraben eingestellt. Auch hierfür gibt es einen Schienenersatzverkehr mit Bussen. Es ist und bleibt misslich, dass an dem Wochenende der Harburger ZOB bereits gesperrt ist, die S-Bahn unterbrochen wird und auch noch der A7-Elbtunnel nicht nutzbar ist. Für die ÖPNV-Nutzung in Harburg ist das äußerst unglücklich und muss künftig während des ZOB-Umbaus vermieden werden. Oder es müssen während notwendiger S-Bahn-Sperrungen die Harburger Buslinien beispielsweise zum S-Bahnhof Wilhelmsburg verlängert werden.

Ab Montag, 17. Juni 2024 beginnt der Ausbau der Veloroute 10 in der Straße Am Radeland zwischen Heykenaubrook und Bostelbeker Damm. Die Maßnahme wird in fünf Bauphasen jeweils unter Vollsperrung verschiedener Abschnitte bis zum Sommer 2025 umgesetzt. Dabei wird zuerst eine Gasleitung verlegt und dann der Straßenquerschnitt erneuert, die Bushaltestellen barrierefrei und anschließend durch Tempo 30 die Sicherheit erhöht. Voraussichtlich zwischen Oktober 2024 bis April 2025 können weder der südliche Parkplatz des Mercedes-Werkes noch die Straßen Tempowerkring, Am Reiherhorst, Heidebruch und Hoffstraße über Am Radeland angefahren werden. Die Buslinie 241 (Bostelbek – Harburg – Rönneburg) kann die Haltestellen „Heykenaubrook“, „Am Radeland“ und „Zum Fürstenmoor“ mit Beginn der Maßnahme nicht mehr bedienen. Die Ersatzhaltestellen werden in Am Radeland / Zum Fürstenmoor sowie im Ellernweg / Hoffstraße sowie Ellernweg / Mercedesstraße eingerichtet. Der Fuß- und Radverkehr kann den Bereich in jeder Bauphase passieren, jedoch nicht immer Richtung Dubben gelangen.