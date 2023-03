Wasserrohrbruch in der Buxtehuder Straße: Nur eine Fahrspur je Richtung

Harburg – Sofortmaßnahme an der Buxtehuder Straße: Wegen eines Wasserrohrbruchs musste auf der B73 am Mittwochvormittag eine Baustelle eingerichtet werden. Laut Polizei liegt der betroffene Abschnitt zwischen Bleicherweg und Unterelbestraße.

Der Wasserrohrbruch befindet sich mittig in der Fahrbahn und eine Unterspülung der Fahrbahn kann nicht ausgeschlossen werden. In beide Fahrtrichtungen muss der jeweils linke Fahrstreifen gesperrt werden. Der Verkehr wird daher in beide Fahrtrichtungen jeweils einspurig an der Arbeitsstelle vorbeigeführt.

Voraussichtlich am Sonntag soll die Maßnahme beendet sein und beide Fahrstreifen wieder freigegeben werden. cb