Wasserrohrbruch in Marmstorf: Langenbeker Weg muss voll geseperrt werden

Marmstorf – Vollsperrung in Marmstorf: Der Langenbeker Weg musste am Donnerstagmorgen aufgrund eines Wasserrohrbruchs an einer Versorgungsleitung voll gesperrt werden.

Die Schadensstelle befindet sich in Höhe der Hausnummer 32. Die Straße wurde in beide Richtungen zwischen Osterfeldweg und Heimstättenweg gesperrt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Fußgänger können die Sperrung derzeit noch passieren.

Hamburg Wasser teilt mit, dass es zu einer Unterbrechung der Wasserversorgung von Hausnummer 28 bis Hausnummer 38 b, sowie Jägerfeld 2 und Heimstättenweg kommt. Eine Notversorgung ist in Vorbereitung. cb