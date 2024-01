Treckerdemos und Wochenmarktboykott am Montag in Harburg

Harburg - Die Händler vom Harburger Wochenmarkt unterstützen den Protest der Bauern gegen die Bundesregierung, die ihnen die Agrardiesel- und die Kfz-Steuerbefreiung zu streichen. Am kommenden Montag, den 8. Januar, wird deswegen kein Stand auf dem Sand sein. Der Wochenmarkt fällt an dem Tag aus.

Gleichzeitig werden im Bereich viele Bauern aus Protest gegen die Entscheidung der ampel-Koalition mit ihren Trecker unterwegs sein. Sie werden von verschiedenen Treffpunkten aus durch Harburg zu mehreren Orte fahren.

Um 6 Uhr treffen sich Trecker auf dem Parkplatz bei Dehner an der Maltfeldstraße. Von dort aus fahren sie im Korso ab. Ein Koros führt über die Bremer Straße zur Neuländer Straße bis zur dortigen Anschlussstelle zur B75. Der zweite Korso führt zur Anschlussstelle Fleestedt.

Ebenfalls um 6 Uhr treffen sich Bauern mit ihren Treckern auf dem Schützenplatz in Groß Moor. Von dort geht es ebenfalls im Korso zur Neuländer Straße.

Um 6 Uhr ist der Bahnhof Meckelfeld Treffpunkt für eine weitere Treckerdemo. Von hier aus geht der Korso in Richtung Rönneburg, dann zur Winsener Straße und weiter zur Walter-Dudek-Brücke in Harburg.

In Herrendeich in Seevetal treffen sich ebenfalls um 6 Uhr Bauern mit ihren Treckern. Sie fahren im Korso am Elbdeich entlang zur Brücke des 17. Juni.

Ein weiterer Aufzug trifft sich zur selben Zeit in Hoopte, von wo aus es ebenfalls zur Brücke des 17. Juni geht.

An allen Endpunkten finden gegen 11 Uhr Schlusskundgebungen statt. An der Brücke des 17. Juni wollen laut Polizei die Trecker bis 18 Uhr bleiben. zv