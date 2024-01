Wasserrohrbruch in Marmstorf: Wieder freie Fahrt auf Langenbeker Weg

Marmstorf – Wegen eines Wasserrohrbruchs an einer Versorgungsleitung war der Langenbeker Weg seit Donnerstagmorgen wie berichtet voll gesperrt. Im Laufe des Freitags sollte die Straße wieder freigegeben werden. Und es ging schneller als zunächst angenommen: Bereits am Freitagmittag wurde die Sperrung aufgehoben und es gibt wieder freie Fahrt am Langenbeker Weg.

„Der Rohrbruch konnte im Laufe des Tages durch eine Kolonne von HAMBURG WASSER behoben werden. Freitag wird die Baugrube dann verfüllt und die Straßenoberfläche so weit wieder hergestellt, dass die Sperrung aufgehoben werden kann“, sagte Nicole Buschermöhle aus der Pressestell von HAMBURG WASSER auf Anfrage von harburg-aktuell.

Eine neue Asphaltschicht soll derzeit noch nicht aufgetragen werden: „Aufgrund derzeitiger niedriger Temperaturen um den Nullpunkt müssen Asphaltarbeiten für eine dauerhafte Wiederherstellung der Straßenoberfläche zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden“, so Nicole Buschermöhle. cb