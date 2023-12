Zählung im Landkreis zeigt: Mehr Autos fahren auf den Kreisstraßen

Landkreis - Rund 600.000 Kraftfahrzeuge sind jeden Tag im Landkreis Harburg auf den zusammen 426 Kilometer langen Kreisstraßen unterwegs. Das ist das Ergebnis der turnusmäßigen Verkehrserhebung. Damit hat die Nutzung der Kreisstraßen gegenüber der Erhebung von vor sieben Jahren zugenommen. Es sind allerdings weniger Lastwagen auf den Kreisstraßen unterwegs.

Landkreisweit hat die Zählung eine Steigerung der durchschnittlichen täglichen Fahrzeugzahl um rund 2,6 Prozent gegenüber der Verkehrszählung von 2015 ergeben. Zu den am stärksten genutzten Kreisstraßen gehören die K 13, die Hamburger Straße in Buchholz, mit durchschnittlich rund 14.600 Fahrzeugen am Tag und die K 84, die Osttangente in Winsen, mit rund 12.400 Fahrzeugen am Tag.

Der Schwerlastverkehrl ist dabei geringer als oft gefühlt: Bei insgesamt gut 600.000 an den Messstellen erfassten Fahrzeugen liegt dessen Anteil bei durchschnittlich 3,8 Prozent oder 22.945 Lastwagen am Tag. Gegenüber 2015 wurde ein Rückgang des Schwerlastverkehrs an den Vergleichsstellen um im Schnitt rund 9,3 Prozent oder 1.760 Laster in 24 Stunden ermittelt.

Die Verkehrsstärken weisen aber deutliche lokale Unterschiede aus. So wurde auf der Kreisstraße 19 in Rübke eine Zunahme des Schwerverkehrs von 107 Fahrzeugen pro 24 Stunden nach halbseitiger Öffnung der Autobahn Anschlussstelle gemessen. Das ist eine Steigerung um 261 Prozent.

Ähnlich sieht es auf der Kreisstraße 63 auf Höhe des Gewerbegebiets „Mienenbüttel“ aus: Die Zunahme des Schwerlastverkehrs von 224 Prozent oder 1.213 Fahrzeugen pro Tag erklärt sich durch die konstante Erweiterung des Gewerbegebiets in den vergangenen Jahren und die Ansiedelung von Logistik- bzw. Transportbetrieben.

Mehr als halbiert hat sich der Lkw-Verkehr auf anderen Straßen, so auf der Kreisstraße 85 in Nenndorf, wo ein Rückgang von 563 Lkw pro 24 Stunden und damit um 64 Prozent ermittelt wurde, oder auf der Kreisstraße 11 mit 92 Fahrzeugen pro 24 Stunden oder um 53 Prozent. wg