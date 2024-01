„Für 10 Minuten steht das Handwerk still“: Bäcker Becker beteiligte sich an Protestaktion

Harburg – Unter dem Motto „Für 10 Minuten steht das Handwerk still“ hat sich das Bäckerhandwerk zusammen mit anderen Teilen des Lebensmittelhandwerks mit den aktuellen Protesten der Bauern solidarisiert.

Grund: Wie in vielen anderen Bereichen steigen im Handwerk Frust und Unzufriedenheit über hohe bürokratische Belastungen, mangelnden politischen Gestaltungswillen und eine negative wirtschaftspolitische Entwicklung in Deutschland. Es ist viel Vertrauen verloren gegangen.

Auch bei Bäcker Becker in Marmstorf gab es am heutigen Freitag um 11 Uhr für zehn Minuten Stillstand. In der Backstube wurde die Arbeit eingestellt und der Verkaufsraum geschlossen. Die rund 20 Mitarbeiter versammelten sich zum kurzen Protest vor dem Geschäft im Einkaufszentrum (Foto).

„Wir haben mittlerweile so viele Statistiken und Aufzeichnungen zu führen, dass wir dafür eigentlich eine Arbeitskraft komplett abstellen könnten“, sagt Peter Becker, der Senior-Chef des Betriebs.

Bei vielen Betrieben und Beschäftigten herrscht der Eindruck: „Die zahlreichen Probleme im Land werden von der Politik nicht angepackt – von spürbarem Bürokratieabbau bis zur Behebung der Bildungsmisere“, sagt Wiebke Krüger. „Kurzum: Es ist Zeit, dass die Politik endlich ins Machen kommt.“ cb