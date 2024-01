Schulung im DRK-Stadtteiltreff: Experten erklären Senioren die hvv-App

Harburg - Seit Anfang des Jahres kann in Bussen nicht mehr mit Bargeld bezahlt werden. Gerade für manch einen Senioren ist das ein echtes Hindernis. Die Bus- und Bahnfahrten-Planung erleichtern soll unter anderem die hvv-App (Foto). Doch wie genau funktioniert das?

Eine DRK-Veranstaltung in Neuwiedenthal verspricht Abhilfe: Am Mittwoch, 24. Januar, zwischen 10 und 12 Uhr erklären Mitarbeiter des HVV insbesondere Senioren die hvv App. Die Info-Veranstaltung findet Im Stadtteiltreff des DRK Harburg in der Galleria Rehrstieg statt.

In der individuellen Schulung gibt die hvv Mobilitätsberatung für Senioren in rund 90 Minuten hilfreiche Informationen zur Nutzung der hvv App. Gezeigt und geübt werden unter anderem die Planung von barrierefreien Fahrten und der Erwerb von Fahrkarten.

Nach einer Einführung und Erklärung erfolgt die praktische Erprobung in Kleingruppen. Dabei werden die hvv-Mitarbeitenden von erfahrenen Senioren unterstützt, die altersgerecht erklären können. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. CB