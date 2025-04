Featured

„Harburg hat Platz!“: Neues Konzept für die vier Erlebnissonntage

Harburg – Das Harburg-Marketing führt neues Konzept für die vier Erlebnissonntage mit Ladenöffnung ein: Die beliebten Shopping-Sonntage finden im Jahr 2025 unter dem neuen Motto „Harburg hat Platz!“ statt.

Das bedeutet ab sofort weit mehr als nur geöffnete Geschäfte: Jeder der vier besonderen Sonntage steht unter einem eigenen Thema, welches die Vielfalt Harburgs widerspiegelt. Startschuss ist am Sonntag, 6. April, wenn es von 13 bis 18 Uhr in der Harburger City heißt: „Harburg hat Platz für Sport!“

„Mit unserem neuen Konzept „Harburg hat Platz!“ möchten wir die aufwendig gestalteten öffentlichen Räume stärker nutzen und konsumfreie Begegnungsorte schaffen. So locken wir die Menschen wieder von der Couch in die City und stärken den Handel nachhaltig“, sagt Citymanagerin Antonia Marmon, und fügt hinzu: „Die Erlebnissonntage bieten nicht nur Shopping-Möglichkeiten, sondern auch ein inspirierendes Programm für alle Generationen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den Harburgern die Vielfalt, Bewegung und Gemeinschaft in unserem Bezirk zu feiern!“

Der erste Erlebnissonntag am Sonntag, 6. April, steht ganz im Zeichen von Sport und Gesundheit. Gemeinsam mit lokalen Akteuren, Centern, Fachmärkten und kulinarischen Partnern verwandelt Harburg Marketing die Innenstadt in eine Sportarena.

Folgende Highlights sind geplant: Rathausplatz: Sportliche Mitmach-Aktionen für Groß und Klein; Lüneburger Straße: Snacks und Köstlichkeiten für den Energieschub; Lüneburger Tor: Großer Kletterberg; Hölertwiete, Phoenix-Center und Fachmärkte: Attraktive Shopping-Angebote und Mitmach-Aktionen; Harburger City: Osterhasen verteilen blumige Überraschungen vom Harburger.

Das Marktkauf-Center wird beim ersten Erlebnistag aus organisatorischen Gründen geschlossen bleiben. Beim nächsten Mal sind sie wieder dabei, heißt es. Ob die Harburg Arcaden öffnen werden, steht noch nicht fest.

Und das sind die drei nächsten Erlebnistage in Harburg:

„Harburg hat Platz für Vielfalt!“: 6. Juli 2025

„Harburg hat Platz für Familien!“: 28. September 2025

„Harburg hat Platz für Kultur!“: 2. November 2025