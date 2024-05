Featured

„Leinen los“ im Binnenhafen: Drei Tage Schiffe, Musik und viel Programm

Harburg - Schiffe, Musik und jede Menge Programm: Endlich heißt es im Binnenhafen wieder „Leinen los!“ Von Freitag, 31. Mai, bis Sonntag, 2. Juni, wird an Harburgs Waterkant das Harburger Binnenhafenfest gefeiert. Es ist bereits die 22. Auflage des beliebten maritimen Familien-Event auf und am Wasser. Im Vorjahr kamen rund

Für drei Tage laden die KulturWerkstatt Harburg und der Museumshafen Harburg zusammen mit der Geschichtswerkstatt Harburg, der Fischhalle Harburg und Marias Ballroom zu einer großen Hafensause ein.

Das Harburger Binnenhafenfest wird von ehrenamtlichen Helfern organsiert. Es wird finanziell unterstützt vom Bezirk Harburg. Dabei setzen die Veranstalter auf ein Nachhaltigkeitskonzept. Es gibt Öko-Toiletten, Mehrwegbecher, Mülltrennung und es wird ein großer Parkplatz für Fahrräder eingerichtet.

Das Fest beginnt am Freitag um 18 Uhr mit einem großen Open Air Rock-Konzert auf dem Kanalplatz Ost vor der KulturWerkstatt.

Am Sonnabend startet das Fest um 11 Uhr mit einer kurzen Rede und der Vorstellung des Programms auf dem Kanalplatz Ost. Auf dem Wasser präsentieren sich dann die Schiffe bei der Einlaufparade.

Erst am frühen Abend um 19 Uhr werden die Vereine ihre Stände schließen. Vor der großen Bühne am Kanalplatz Ost wird noch bis Mitternacht weitergefeiert.

Am Sonntag, 2. Juni, geht es weiter mit dem Land- und Wasserprogramm: Um 10.30 Uhr findet auf der Kanalplatz-Bühne ein interreligiöses Friedensgebet statt. Ab 11 Uhr beginnt auf allen Flächen das Familienprogramm und auf dem Wasser starten die kostenlosen Hafenrundfahrten.

Die Veranstalter möchten allen Gästen ein erlebnisreiches Programm bieten. Fast alle Angebote sind kostenfrei. Hierzu gehören auch das Bühnenprogramm, die Rundfahrten durch den Harburger Binnenhafen, die Schiffsbesichtigungen und das vielfältige Kinderprogramm.

Am „Wilden Wäldchen", am Kanalplatz Mitte und auf dem Lotsekai wird ein großes Kinder-Mitmachprogramm präsentiert. Unter anderem können die Kinder einen kleinen Kran und Musikinstrumente bauen, sich im Seemanns- und Pfadfinderknoten binden üben oder alte Kinderspiele ausprobieren.

Am Stand des Harburger Turnerbunds gibt es Sportspiele und das „No Bones" Handpuppentheater. Mit der Teilnahme an weiteren Aktionen können die Kinder ihre Karte der legendären Stempelregatta füllen und sich einen Preis in der KulturWerkstatt aussuchen.

Viele Vereine und Institutionen präsentieren sich erstmals auf dem Harburger Binnenhafenfest. Mit dabei sind unter anderen der Kultur Palast Harburg und der Freundeskreis des Harburger Theaters. Das Stadtentwicklungsbüro der steg Hamburg berichtet über die aktuellen Pläne für den Harburger Binnenhafen und hält eine kleine Aktion für Kinder bereit.

Auf dem Wasser laden alle an dem Fest teilnehmenden Boote, Barkassen, Traditionssegler und Berufsfahrzeuge die Gäste ein, an Bord zu kommen. Das Angebot reicht vom Open Ship bis zu kostenlosen Hafenrundfahrten. Die Fachschaft Schiffbau der TUHH bieten Mitfahrgelegenheiten auf ihren Renn-Tretbooten an.

Auf drei Live-Bühnen gibt es Rock, Blues, Folk und Seemannsballaden. Das Musikprogramm ist mit rund 30 Bands auf drei Bühnen von Freitag bis Sonntagabend hochkarätig besetzt:

„Das Fest ist dieses Jahr weiter gewachsen“, sagen die Veranstalter. Mehr Vereine sind dabei, es gibt mehr Gastronomie, Mehr Schiffe und sogar mehr Fest-Fläche.

Am Samstagnachmittag öffnet das Fraunhofer CML seine Laborräume und präsentiert ihre neuesten Forschungsprojekte unter anderem ihren „Roboterhund".

Für Besucher, die mit dem Fahrrad zum Fest kommen, gibt es einen bewachten Fahrradparkplatz. Parken mit dem Auto wird für vier Euro Tageshöchstpreis im Parkhaus am Veritaskai ermöglicht.