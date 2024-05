Featured

Die Freibadsaison in Hittfeld startet am kommenden Sonnnabend

Hittfeld - Am kommenden Sonnabend, den 18. Mai, startet wie geplantt die diesjährige Freibadsaison im Hittfelder Freibad. Pünktlich um 10 Uhr geht es los. Kinder und Jugendliche genießen an diesem Tag traditionell freien Eintritt.

Die große, 53 Meter lange Wasserrutsche, die Wasserspielelandschaft und das große Hüpfkissen warten ebenso wie die große Liegewiese darauf, in Betrieb genommen zu werden.



Das Hallenbad Hittfeld bleibt während der Freibadsaison voraussichtlich bis Anfang September für den öffentlichen Schwimmbetrieb geschlossen. Lediglich das Frühschwimmen sowie das Vereins- und Schulschwimmen finden noch bis zum 21. Juni im Hittfelder Hallenbad statt. zv