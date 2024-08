Featured

„Lesen gefährdet die Dummheit“: Neue Tragetaschen für die Bücherei Jesteburg

Jesteburg - „Lesen gefährdet die Dummheit“ – mit diesem einprägsamen Slogan wirbt die Samtgemeindebücherei Jesteburg neuerdings auf 250 Tragetaschen. Dank der Unterstützung der Sparkasse Harburg-Buxtehude und des Landkreises Harburg konnte die Idee der kreativ gestalteten Stoffbeutel in die Tat umgesetzt werden.

„Wir wollen die Taschen vor allem neuen Lesern als Willkommensgruß an die Hand geben, damit sie die Medien unserer Bücherei und die Botschaft weitertragen. Viele der regelmäßigen Besucher tragen diesen Stoffbeutel stolz mit sich und sind glücklich über die entliehenen Medien. Eine positivere Werbung geht nicht“, sagt Jutta Viercke-Götze, Leiterin der Bücherei in Jesteburg.

Als nun der Vorrat zur Neige ging, wandte sich die Bücherei an den Landkreis Harburg. „Die Idee der Taschen und insbesondere die darauf abgedruckte Botschaft ist einfach spitze. Lesen ist gerade heute im digitalen Zeitalter so wichtig für Kinder und Jugendliche. Deshalb haben wir uns als Landkreis auch für die Unterstützung des Vorhabens eingesetzt“, berichtet Mareile Kleemann vom Landkreis Harburg. Der Landkreis hatte die Spendenanfrage an die Sparkasse Harburg-Buxtehude weitergeleitet.