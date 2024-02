„Minipipe“ eingeweiht: Neue Attraktion für Seevetaler Skatepark

Meckelfeld - Der Skatepark an der Seevetalstraße ist um eine Attraktion reicher: Eine neue „Minipipe“ bereichert ab sofort die Anlage in Glüsingen. Ein gutes Zeichen: Noch vor der offiziellen Einweihung wurde die Minipipe in den letzten Tagen trotz teilweise widriger Wetterbedingungen bereits ausgiebig von den jungen Skaterinnen und Skatern getestet.

Seevetals Bürgermeisterin Emily Weede übergab jetzt zusammen mit Meckelfelds Ortsbürgermeister Peter Langenbeck und Fleestedts Ortsbürgermeister Timo Röntsch die neue Minipipe offiziell ihrer Bestimmung. Emily Weede freut sich darüber, dass dieser Standort so gut angenommen wird: „Ich danke allen, die sich für die Anschaffung dieses neuen Elements eingesetzt haben. Mit der neuen Minipipe ist unser Skatepark jetzt noch attraktiver.“ In ihren Dank bezog sie auch den Kreisjugendpfleger Kai Schepers und den Schulleiter vom benachbarten Gymnasium Meckelfeld, Olaf Lakämper, mit ein.

Die Gesamtkosten für die Anschaffung der Minipipe belaufen sich auf rund 25.000 Euro. Gefördert wurde die Maßnahme zu 90 Prozent mit Mitteln des Landes Niedersachsen aus dem Aktionsprogramm „Startklar in die Zukunft“. Der Skatepark Seevetal neben der AWO-Kita in Glüsingen wurde im Sommer 2022 in Betrieb genommen. Er ersetzte die bis dahin am Appenstedter Weg in Meckelfeld gelegene Anlage. Der neue Skatepark wurde von Anbeginn gut angenommen und zieht auch regelmäßig Skate-Interessierte von außerhalb der Gemeinde an. cb