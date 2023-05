„Schölers leest Platt“: Fünf Kinder und Jugendliche gewinnen Kreisentscheid

Ehestorf – Große Freude und Anerkennung bei „Schölers leest Platt“: Fünf Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Harburg haben am Dienstag den Kreisentscheid des Plattdeutschen Lesewettbewerbs gewonnen: Isabella Holtmann (Grundschule Tostedt), Clara von Rothkirch (Grundschule Klecken), Jesper Amadeus Schmitt (Gymnasium Meckelfeld), Lee Naschke (Gymnasium Hittfeld) und Mira Sophie Meier (IGS Buchholz).

Die Erstplatzierten nehmen nun am Bezirksentscheid am 31. Mai in Suderburg und möglicherweise am Landesentscheid am 12. Juni in Hannover teil. Die Sparkasse Harburg-Buxtehude hat den Wettbewerb zusammen mit der Plattdeutsch-Koordinatorin des Landkreises Harburg und dem Regionalen Landesamt für

Schule und Bildung Lüneburg ausgerichtet. Gastgeber war das Freilichtmuseum am Kiekeberg, der Eintritt war frei.

Die Sparkasse Harburg-Buxtehude hat den Plattdeutschen Lesewettbewerb im Landkreis Harburg ausgerichtet – zusammen mit Rike Henties, der Plattdeutsch-Koordinatorin des Landkreises Harburg, und Wiebke Erdtmann vom Regionalen Landesamt für Schule und Bildung Lüneburg.

Bernd Meyer, Leiter des Kompetenz-Centers Bauträger und Immobilieninvestoren der Sparkasse Harburg-Buxtehude, sicherte seine Unterstützung auf Plattdeutsch zu: „Ganz toll, dat ji Schölers un Schölersche dat maakt. För mi is dat Tokumft. Ik bün froh, dat wi as Spoorkass dat föddern! Wi maakt hier wieder!“ Den jungen Siegern wünschte er alles Gute für den Bezirksentscheid. cb