Harburg Marketing: Mit neuem Vorstand und vielen Plänen ins zweite Jahr

Harburg – Mit einem neuen Vorstand geht das Harburg Marketing in das zweite Jahr: Vor einigen Tagen fand die jährliche Mitgliederversammlung des Harburg Marketing e.V. statt. Über 50 Mitglieder des Vereins aus diversen Branchen nahmen an der Veranstaltung in der Fischhalle Harburg teil und hörten den Vorstandsmitgliedern und der Geschäftsführerin Antonia Marmon bei dem Bericht über das vergangene Jahr und über die Planungen das aktuelle Jahr betreffend aufmerksam zu. Auf dem Programm stand auch die Wahl eines neuen Vorstands.

„Wir blicken auf ein erfolgreiches und ereignisreiches Jahr zurück und sind schon mitten in diesem zweiten Jahr des Harburg Marketing e.V. angekommen. Danke an alle Beteiligte, die gemeinsam mit uns den Standort lebenswert, attraktiv und wirtschaftsstark gestalten und unsere tägliche Arbeit für Harburg ermöglichen“, sagt Antonia Marmon, Geschäftsführung des Harburg Marketing e.V.

Im Rahmen der Fusion zwischen dem Citymanagement Harburg e.V. und dem channel hamburg e.V. entstand zum 1. Januar 2022 der neue Verein Harburg Marketing e.V. Mit der neuen Geschäftsführerin Antonia Marmon kamen im letzten Jahr auch viele neue Ideen, die direkt in die Tat umgesetzt wurden. Diverse Formate, die bereits aus den Vorjahren bekannt waren, wurden weiterentwickelt und weitergeführt.

Es wurden neue Partner akquiriert und frische Ideen eingebracht, um die Veranstaltungen innovativer und nachhaltiger zu gestalten. Auch die Harburg Info wurde ausgebaut, sodass wieder eine Ticketvorverkaufsstelle in Harburg eröffnet werden konnte.

Doch nicht nur diese Projekte wurden realisiert, sondern auch zahlreiche neue Ideen in die Tat umgesetzt. Unter anderem wurde der Harburg Pop Up Store im Februar 2022 neu und bunter als je zuvor eröffnet. Das Print-Magazin Harburg News wurde erstmals veröffentlicht und im Anschluss als zweimonatiger Online-Newsletter weitergeführt. Des Weiteren wurden Luftbilder vom gesamten Bezirk sowie zwei Imagefilme – einer zeigt Harburgs schönste Ecken im Sommer, der andere im Winter, erstellt. Der „Fokus Lüneburger Straße und Umgebung“ wurde ins Leben gerufen.

Das Jahr geht für das Team des Harburg Marketing e.V. voller Elan weiter. Eines der nächsten geplanten Projekte ist die „Harburger Wunschpost“. Ein schöner Briefkasten, in den alle Wünsche und Anregungen über Harburg sowie Briefe von Menschen, die sich einsam fühlen eingeworfen werden können. Der Harburg Marketing e.V. beantwortet diese und gibt sie an die richtigen Stellen weiter.

Außerdem können Postkarten geschrieben werden, die das Team frankiert und versendet, damit auch die Bürger mit geringem Einkommen die Möglichkeit haben, Karten an die Liebsten zu versenden. Außerdem wird derzeit im Rahmen von „Harburg gibt einen aus“ ein Eiswagen konstruiert, aus dem die Harburger im Sommer Gratis-Eis erhalten. Über 10 weitere Projekte befinden sich derzeit in Planung und das Team ist hochmotiviert an die Erfolge des letzten Jahres anzuknüpfen.

Mit den zahlreichen Aktivitäten kommen auch neue Mitglieder dazu. Im letzten Jahr konnten zwölf, in diesem Jahr bereits sieben neue Mitglieder dazu gewonnen werden, durch und mit die der Bezirk weiter vorangebracht werden kann.

Hinter diesen zahlreichen Projekten für Harburg steckt nicht nur das Team des Harburg Marketing e.V., sondern auch der Vorstand. Dieser bestand bisher aus Dr. Ralf Grote, Julita Hansen, Valbone Scharfenberg, Bernd Meyer, Martin Mahn und Prof. Dr. Rainer-Maria Weiss.

Da Julita Hansen, Bernd Meyer und Martin Mahn den Vorstand verlassen müssen, wurden diese verabschiedet und die Nachfolger durch die Mitgliederversammlung gewählt. Ab sofort treten Henrike Lorenz (ECE), Johannes Nettekoven (Sparkasse Harburg-Buxtehude) und Daniel Boedecker (steg Hamburg) in die Fußstapfen der ehemaligen Vorstandsmitglieder. Dr. Ralf Grote behält den Vorsitz und teilt sich diesen zukünftig mit Valbone Scharfenberg. cb