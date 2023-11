„Verdammt lang her“: 43. Tage des Buches an der Schule in der Alten Forst

Eißendorf - Seit nunmehr 43 Jahren wird jährlich ein besonderes Lesefest an der Eißendorfer Grundschule In der Alten Forst gefeiert. In diesem Jahr machen sich die über 750 Kinder am gesamten Bildungsstandort in Eißendorf in Kita, Schule und GBS auf den Weg in die Vergangenheit. Schließlich lautet das diesjährige Motto „Verdammt lang her“.

Höhepunkt wird das große Fest sein, das am Sonnabend, 25. November, veranstaltet wird: Von 12 bis 16 Uhr gibt es auf dem Gelände der Alten Forst ein großes Fest mit buntem Programm für Jung und Alt.

Den Countdown leiteten wie immer die Kinderbuchautoren ein, die in großer Schar nach Eißendorf kamen. So gab es Lesungen und vielfältigen Spaß mit Büchern für alle Gruppen und Klassen in Kita und Schule. Dabei waren die Angebote der Autoren so unterschiedlich wie die Kinderbücher, die sie vorstellten. Mal wurde nur gelesen, mal gemeinsam mit den Zuhörern getanzt und gesungen, gezeichnet oder Buchinhalte medial aufbereitet – immer spannend und auf Bücher neugierig machend.

Jeder Schultag in dieser spannenden Zeit beginnt mit einem Vorleseangebot der Lehrkräfte. Die Kinder wählen die Leseangebote in den unterschiedlichen Räumen und starten fantasievoll in den Tag.

Nach dem fröhlichen Start wird in allen Klassen gelesen, gewerkelt, gebastelt, getanzt und geschauspielert. Dabei stehen einzelne Kinderbücher mit Inhalten aus vergangenen Tagen im Mittelpunkt. Zudem werden Lesesieger in den Klassen gesucht, die dann am Samstag ihr Können einem breiten Publikum präsentieren werden.

Alle Beteiligten bereiten so gemeinsam das große Abschlussfest am Sonnabend, 25. November, von 12 bis 16 Uhr vor: Eltern, Geschwister und alle Interessierten sind eingeladen, die vielfältigen und spannenden Angebote der innovativen Schule kennen zu lernen und sich vor Ort ein Bild von der zukunftsweisenden Ausstattung und Leistungsfähigkeit der Schule zu machen.

Die Besucher erwarten zahlreiche Mitmach-Aktionen in den Räumen der Schule und Kita und rund herum um den Neubau. Ein vorweihnachtliches Speisen- und Getränkeangebot runden das Fest ab. cb