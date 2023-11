Wetter: Untergehende Sonne sorgte gestern für einen magischen Moment

Harburg – Nach vielen Tagen mit Regen und schlechtem grauen Wetter, gab es am Donnerstag endlich wieder einen Lichtblick. Die Sonne zeigte sich am Himmel und vertrieb das nervige Grau. Gute Laune in Harburg Stadt und Land.

Gegen 16 Uhr wurden die Menschen mit einem fantastischen Sonnenuntergang belohnt: Bei einem strahlend blauen Himmel verschwand die Sonne langsam hinter dem Horizont.

Besonderes Glück hatten die Spaziergänger im Eißendorfer Forst: Die untergehende Sonne sorgte mit dem Blau am Himmel, den kahlen Bäumen und dem bunten Herbstlauf für einen magischen Anblick.

Die Aussichten für das Wochenende sind eher durchwachsen: Es bleibt wieder grau und trüb. Am Sonntag setzt vielerorts wieder der Regen ein. cb