1.571 Kinder kamen letztes Jahr im Krankenhaus Mariahilf zur Welt

Heimfeld - Im Krankenhaus Mariahilf sind im vergangenen Jahr 1.571 Kinder bei insgesamt 1.558 Geburten auf die Welt gekommen. Hierunter befanden sich zwölf Zwillingsgeburten. „Ich freue mich sehr, dass sich auch 2023 wieder so viele werdende Eltern für eine Geburt in unserem Krankenhaus entschieden haben", so Lena Radtke, Geschäftsführerin der Helios-Klinik.

Die beliebtesten Namen bei den neuen Erdenbürgern, die im Mariahilf geboren wurden, waren bei den Mädchen Mia, Sofia/Sophia und Meryen/Meryem . Bei den Jungen stand Leon ganz oben auf der Beliebtheitsskala, dicht gefolgt von Luca/Luka. Auf Platz drei folgten Mattheo/Matteo, Liam und Elias gleichauf. zv