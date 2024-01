Klöönsnack mit Sandra Keck: Plattdeutscher Nachmittag im Landhaus Jägerhof

Hausbruch – Nur wenige Tage nach dem Jahreswechsel gibt es einen Plattdeutschen Leckerbissen im Landhaus Jägerhof im Ehestorfer Heuweg 12 bis 14: Die Schauspielerin und Sängerin Sandra Keck ist zu Gast beim „Klöönsnack“ vom Verein „Plattdüütsch leevt“.

Am Mittwoch, 17. Januar, eröffnet Sandra Keck die Klöönsnack Veranstaltungsreihe 2024. Die in Cuxhaven geborene Künstlerin machte ab 1982 ihre ersten Bühnenerfahrungen. Seit 1990 ist sie Schauspielerin am Ohnsorg Theater und spielte neben namenhaften Schauspielern wie Heidi Kabel, Jürgen Pooch, Ursula Hinrichs und Uwe Friedrichsen.

Die in Eißendorf lebende Künstlerin wird mit ihrem Programm „Kecke Utsichten „ und „Een Prinzessin in de Wesseljohr“ den Zuschauern auf Platt mit viel Gesang einen vergnüglichen und unterhaltsamen Klöösnack zum Jahresbeginn bereiten.

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. cb