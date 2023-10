20.000 Euro-Veranstaltung soll Halloween-Krawalle am Harburger Ring stoppen

Harburg - Eine "Mischung aus immersivem Theater und Escape Room" in einem Zelt auf dem Harburger Rathausplatz soll Ende der Monats zu Halloween Jugendliche und Heranwachsende davon abhalten, am Harburger Ring zu randalieren. In den vergangenen Jahren hatte dort regelmäßig zu dem Anlass Krawall und Auseinandersetzungen mit der Polizei gegeben.

In diesem Jahr dürfte der Tag noch einmal vor dem Hintergrund des Krieges Israels gegen die Terrororganisation Hamas an Brisanz zunehmen. Ein nicht unerheblicher Teil der probelamtischen Jugendlichen und Heranwachsenden, die dort in den vergangenen Jahren randalierten, hat Migrationshintergrund und eine kritische bis extremistisch ablehnende Haltung gegenüber Israel und Juden. Das trübt die Sicht des Bezirksamtes nicht. Die Veranstaltung werde, so heißt es von dort, "unabhängig vom Weltgeschehen betrachtet".

"Die Veranstaltung ist eine Mischung aus immersivem Theater und Escape Room. Das Publikum ist dazu eingeladen, sich in einem Zelt vor dem Rathaus eine Ausstellung über die spiritistische Bewegung des frühen 20. Jahrhunderts anzuschauen. Der Spiritismus hat selbst wissenschaftliche Gemüter wie den Erfinder Thomas Edison beeinflusst, der Maschinen entworfen hat, die die Kommunikation mit Geistern ermöglichen sollten. Ein Nachbau der „Thomas-Edisons-Geister-Maschine“ steht zum Ausprobieren bereit", heißt es aus dem Harburger Rathaus zu dem Konzept, dass sich an die jungen Leute richtet, die in den letzten Jahren ihr Vergnügen in Ausschreitungen und Auseinandersetzungen mit der Polizei gesucht hatten.

Die Idee hat ihren Preis. Nach Informationen von harburg-aktuell sollen rund 20.700 Euro Steuergelder via Bezirksversammlung für die vom antikyno Förderverein e.V. organisierte Veranstaltung bereitgestellt werden. Dafür soll ab ab 14 Uhr die Grusel-Attraktion „Halloween Geister-Zelt“ auf dem Harburger Rathausplatz geöffnet haben und stündlich Führungen stattfinden.

Um 20 Uhr soll zusätzlich im Zelt eine Film-Premiere stattfinden. "Die in Harburg produzierte H. P. Lovecraft Verfilmung “From Beyond”, gedreht von und mit den Kreativen des Halloween-Haunts und thematisch mit der Attraktion verwandt, wird gezeigt", so Dennis Imhäuser, Sprecher des Bezirksamtes. Sowohl die Führungen, wie auch der Film sind kostenlos.

Ob das Konzept aufgeht? Ganz sicher sind sich, zumindest einzelne Mitglieder der Sicherheitskonferenz, nicht. "Man soll nichts unversucht lassen", hieß es gegenüber harburg-aktuell, "um nicht zumindest einen Teil des Gewaltpotenzial vom Harburger Ring weg zu bekommen."

Ohnehin ist man in der Zwickmühle. Der Harburger Ring war schon in den vergangenen Jahren wegen der vielen Zuwegungen schwer zu kontrollieren. Man müsste die Gegend schon "mit Polizei vollstellen", wie es ein Beamter formuliert. Die Chancen dafür sind am 31. Oktober gering. In Hamburg spielt ab 18 Uhr St. Pauli gegen den FC Schalke. Die Begegnung gilt als Risikospiel, dass zusätzlich zu den Halloween-Einsätzen, die nicht nur in Harburg stattfinden dürften, einen großen Kräfteansatz der Polizei fordert. Ob und in welchem Umfang Hamburg an dem Tag Verstärkung aus anderen Bundesländer bekommt, ist angesichts der Weltlage und den damit verbundenen Problemen in Deutschland ebenfalls unklar. zv