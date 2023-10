Mehr Car-Sharing für Harburg: Cambio und EBV eröffnen Station am Reeseberg

Wilstorf – In Harburg ist eine neue CarSharing-Station eröffnet worden: In Zusammenarbeit mit der Eisenbahnbauverein Harburg eG (EBV) wurde die CarSharing-Station, die sich an der Kreuzung Reeseberg und Anzengruberstraße befindet, vom Anbieter cambio, eröffnet. Die Station bietet ein geräumiges Familienauto und ein stadtfreundliches Elektroauto, welches an der Station geladen wird. Vor Ort gibt es bereits seit einigen Jahren zudem eine StadtRAD-Station.

Während die meisten Hamburger CarSharing-Angebote auf die zentrumsnahen Stadtteile nördlich der Elbe beschränkt sind, hat der Anbieter cambio seit Jahren auch in Harburg und Wilhelmsburg stationsbasiertes CarSharing angeboten. Nun wird dieses Angebot durch eine neue Station am Reeseberg erweitert. Gemeinsam mit der Eisenbahnbauverein Harburg eG eröffnet cambio auf dem Garagenhof an der Kreuzung Reeseberg und Anzengruberstraße die vierte Station in Harburg. Dort stehen zwei Fahrzeuge zur Verfügung: ein geräumiges Familienauto mit ausreichend Platz für fünf Personen und Gepäck sowie ein Kleinwagen mit elektrischem Antrieb.

"Insbesondere am Reeseberg spitzt sich die Parksituation immer mehr zu. Als vor 2 Jahren in der angrenzenden Zimmermannstraße über 20 Parkplätze weggefallen sind, ist der Unmut bei den Mietern deutlich geworden. Da das Anlegen weiterer Parkplatzflächen durch die enge Bebauung nicht möglich ist, wurde über alternative Entlastungsmaßnahmen beratschlagt. Die neue CarSharing-Station und die bereits bestehende StadtRAD-Station sollen den Anwohnern eine gute Alternative zum eigenen Auto bieten: unkompliziert, preiswert und umweltschonend. Statt mehr Parkplätze soll es so weniger Autos in den Straßen geben", sagte Alexandra Chrobok vom EBV.

Und Carsten Redlich, Prokurist von cambio in Hamburg, fügte hinzu: "Die Erweiterung unserer Stationen im Harburg ist ein weiterer Schritt zur Verbesserung unseres Angebots südlich der Elbe. Wir möchten unser Angebot in Harburg sowie Wilhelmsburg stetig weiter ausbauen. So bieten wir Menschen im Hamburger Süden die Möglichkeit, mobil zu sein, ohne ein eigenes Auto zu besitzen. Dies zu fairen Preisen und mit einem breiten Angebotsspektrum." cb