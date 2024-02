809 Beratungen im ersten Jahr: KAMI e.V. eröffnet zweiten Standort in Harburg

Harburg – Ein Jahr nach der Eröffnung des ersten KAMI e.V.-Standorts in der Neuen Straße ist nun ein zweiter Standort in Harburg dazu gekommen. Denn die Nachfrage nach der mehrsprachigen Sozialberatung ist riesig: Insgesamt sind im letzten Jahr 809 Beratungen geleistet wurden.

Der zweite Standort befindet sich mitten in der Harburger City: In einer ehemaligen Praxis im Harburger Ring 21 sind die neuen Räumlichkeiten zu finden. Rund 75 geladene Gäste kamen zur feierlichen Einweihung.

In den bisherigen Räumlichkeiten in der Neue Straße 23 bleibt weiterhin das Angebot der mehrsprachigen Sozialberatung verortet. Die offenen Sprechstunden sind Dienstag bis Donnerstag mit jeweils 3 bis 4 zusätzlichen Sprachen besetzt. Zielgruppe sind Familien aus Harburg & Süderelbe. In der Beratung werden Ausfüllhilfen von Formularen getätigt, etwa vom Jobcenter, Kitaanmeldungen oder Beantragung von Elterngeld.

Das Angebot der StadtteilEltern wird sowohl in den neuen als auch in den bestehenden Räumlichkeiten verorten sein. Insgesamt konnten 2023 284 Familien aus Harburg – Kern, Eißendorf und Heimfeld unterstützt und begleitet werden.

„Der enorme Zulauf zu unseren Angeboten zeigt, wie wichtig es ist besonders in den aktuellen Zeiten, ein interkulturelles Miteinander weiter zu bestärken. Umso mehr freuen wir uns, seit Dezember 23 das Seniorennetzwerk Harburg – Kern zu betreiben. Das Seniorennetzwerk wird ebenfalls, auf Grund der Barrierefreiheit in der Neue Straße 23 zu finden sein“, sagt Geschäftsführerin Demi Akpinar gegenüber harburg-aktuell.

In die neuen Räumlichkeiten im Harburger Ring 21 wird das erste interkulturelle Zentrum für Frauen, das Projekt WANITA einziehen. Was sich dahinter verbirgt, erklärt Demi Akpinar: „Mit der Unterstützung und finanziellen Beteiligung des Sozialraummanagement aus dem Bezirksamt Harburg konnten Bundesmittel geworben werden, um eine Begegnungsstätte für alle Mädchen, Frauen und weiblich gelesene Menschen zu schaffen.“

Die Fördersumme beträgt jährlich 77.000 Euro und läuft bis zum 31. Dezember 2026. WANITA wird Angebote wie etwa Sprachkurse, berufliche Orientierungskurse und ein Frauen Café bieten

Die Räumlichkeiten werden für Männer nicht zugänglich sein. „Mit dem Projekt WANITA möchten wir von KAMI e.V. das bezirkliche Leitbild Zusammenleben in Vielfalt mit umsetzen und eine Gleichberechtigung für Geschlechter öffnen“, sagt Demi Akpinar.