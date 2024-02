Deutschlandstipendium: 124 Studenten der TUHH werden unterstützt

Harburg - Im neunten Jahr in Folge wurden am Donnerstagabend Deutschlandstipendien an Studenten der Technischen Universität Hamburg verliehen. Die Stipendiaten haben nicht nur überdurchschnittliche Studienergebnisse vorzuweisen, sondern haben auch in ihrem alltäglichen Leben Hindernisse überwunden oder setzen sich gesellschaftlich ein.

Die 72 Bachelor- und 52 Masterstudenten, die nun ein Jahr lang mit 300 Euro pro Monat unterstützt werden, erfüllen neben guten Noten mindestens ein weiteres Förderkriterium: Sie engagieren sich beispielsweise in Sportvereinen oder Parteien, haben einen Migrationshintergrund, pflegen Angehörige oder sind alleinerziehende Eltern.

Dazu sagt Wolfgang Kersten, Vizepräsident Lehre und Mitglied der Stipendien-Auswahlkommission: „Erneut konnten wir die Anzahl unserer Stipendien erhöhen: 124 junge Menschen können wir in dieser Förderperiode mit einem Deutschlandstipendium auszeichnen. Das ist – auch vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen durch Krisen, Konflikte und Umbrüche dieser Zeit – überwältigend.“

Getragen wird die einkommensunabhängige und fachübergreifende Förderung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie Privatpersonen, Unternehmen und Stiftungen. Zu ihnen gehören unter anderem die Deutsche Bahn, die Hamburg Port Authority und Mankiewicz Gebr. & Co.