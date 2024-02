9.000 Euro für die Kinder: Weihnachts-Spende für Arche und Kennedy-Haus

Harburg - Vorweihnachtlichen Besuch erhielten jetzt die Kinder des Kennedy-Hauses und der Arche Harburg im Phoenix-Viertel. Doch statt des Weihnachtsmannes besuchte Heiko Mönke gemeinsam mit seiner Nichte Maxime Mönke die beiden Einrichtungen. Stellvertretend auch für seine beiden Brüder Ingo und Guido Mönke überreichten sie zwei Spendenpakete im Wert von insgesamt 9.000 Euro.

Die Harburger Unternehmerfamilie mit der Paletten-Service Hamburg Gruppe engagiert sich schon seit vielen Jahren sozial in Harburg. „Wir möchten in unserem Stadtteil Gutes tun und auch an die anderen denken, denen es nicht so gut geht. Dabei liegen uns die Kinder besonders am Herzen", erklärt Heiko Mönke die Motivation der Spende.

Daher fiel dann auch die Wahl auf die Arche Harburg und das Kennedy-Haus, die sich im Phoenix-Viertel für das Wohl der Kinder des Viertels engagieren und diese Hilfe gut gebrauchen können. „Wir werden damit Weihnachtsgeschenke für die Kinder und Weihnachtsfeiern finanzieren, aber auch am Anfang des nächsten Jahres, nach der Weihnachtszeit, müssen die Kinder gefördert werden", erklären Katharina Mittag vom Kennedy-Haus und Angela Krull von der Arche Harburg.

Die Arche ist Mitglied im Gesamtwerk Kinderstiftung Christliches Kinder- und Jugendwerk und seit 2020 mit vielfältigen Angeboten erfolgreich in Harburg für die Kinder und Jugendlichen des Viertels tätig. Angela Krull: „Das Wichtigste bleibt jedoch, einfach da zu sein mit offenen Ohren und offenem Herzen für die Anliegen all derer, die zu uns in die Arche kommen.“ Das bestätigt auch Katharina Mittag vom Kennedy-Haus. Das Kennedy-Haus ist eine Einrichtung des Bezirksamtes Harburg und bietet neben diversen Kursen zur Förderung der Kinder, wie etwa Sprachkurse, Bewegungsförderung, kreativen Angeboten auch ein Kinderrestaurant mit täglichem Essen an.

Die Firma Paletten-Service Hamburg AG, die von Horst Mönke 1972 gegründet wurde, feierte in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen. Sein soziales Engagement wird von den drei Söhnen fortgeführt und auch die nächste Generation ist bereits mit am Start und wird später dieses Engagement auch fortführen. (cb)