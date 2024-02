Weihnachtsstimmung beim HTB: Adventssingen auf der Jahnhöhe

Harburg – Weihnachtsstimmung auf der Jahnhöhe: Zum ersten Mal lud der HTB zum Adventssingen ein. Und gleich die Premiere war ein Erfolg: Rund 200 Kinder, Eltern und Großeltern folgten der Einladung des HTB.

{image}{image}Vor allem die Kita-Kinder der Haake-Füchse hatten dabei ihren großen Auftritt, denn schließlich präsentierten die einzelnen Gruppen ihr für diesen Abend einstudierten Weihnachtssong. Unter anderem standen die Lieder „Stern über Bethlehem“, „Alle Jahre wieder“ oder „leise rieselt der Schnee“ auf dem Programm.

Gegen eine Spende von einem Euro gab es Bratwurst, Waffeln, Kakao oder Glühwein auf der Terrasse vom HTB. Und für alle Besucher gab es am Ende noch eine großartige Überraschung: Der Weihnachtsmann schaute vorbei und verteilte kleine Geschenke an die Kinder. Im nächsten Jahr soll das Adventssingen auf jeden Fall wiederholt werden, so der HTB. (cb)