Alles muss raus: Bei Karstadt in Harburg hat die letzte Rabattschlacht begonnen

Harburg – Alles muss raus! Bei Karstadt in Harburg hat die letzte große Rabattschlacht begonnen. Wie berichtet wird die Filiale am Schloßmühlendamm zum 30. Juni geschlossen. Die Filiale prägt seit der Eröffnung im Jahr 1927 die Harburger Innenstadt.

Es ist unübersehbar: „Wir schließen diese Filiale – Alles muss raus, alles reduziert“ steht auf dem riesigen Plakat, das an der Fassade angebracht wurde. Schnäppchen sind gut sieben Wochen vor der Schließung garantiert: Bis zu 40 Prozent Rabatt vom ausgezeichneten Preis sind beim „Großen Sortiments-Abverkauf“ möglich.

Und die Rabattschlacht lockt viele Menschen an: Es ist bei Karstadt derzeit so voll, wie in der „guten alten Warenhaus-Zeit“: An den Aktions-Tischen suchen viele Kunden nach dem passenden Artikel und an den Kassen bilden sich zeitweise Schlangen.

Wie das Karstadt-Gebäude nach der Schließung genutzt werden soll, steht noch nicht fest. cb