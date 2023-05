Sommer im Park: Startschuss für Bewerbungen um die Teilnahme

Harburg - Jetzt steht es fest: Der „Sommer im Park“ findet in diesem Jahr vom 25. bis 30. Juli auf der Freilichtbühne im Harburger Stadtpark statt. Zahlreiche Künstler haben in diesem Zeitraum die Möglichkeit, an dem Event teilzunehmen. Ob Band, Singer-Songwriter, Theater, Comedian, Capoeira-Sportler oder tätig in einem anderen kulturellen Bereich - unsere Bühne bietet Platz für alle.

Da der „Sommer im Park“ 2023 erstmals in den Sommerferien stattfindet, entwickeln die Veranstalter ein buntes Ferienprogramm für die ganze Familie. Startups, Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen sind aufgerufen sich einzubringen, den Harburgern Ihren Beitrag zu unserem Bezirk zu präsentieren, Aktionen oder Informationsstände anzubieten. Ob Training für Hunde, Kinderschminken, Lesungen oder Open-Air Yoga. Die Ideen Der Harburger sind gefragt.

Wer teilnehmen möchte, hat bis zum 26. Mai die Möglichkeit, sich zu bewerben. Wer Interesse hat, kann jetzt seine Bewerbung einreichen. Bewerbungen sind mit einem Klick hier oder per Mail an info@sommer-im-park-harburg.de möglich. Ab dem 29. Mai erhalten alle Bewerber eine Rückmeldung.

Der „Sommer im Park“ findet seit 2018 jährlich im Harburger Stadtpark statt, um die Kultur und Integration in Harburg zu fördern und die Vielfalt der Harburger Kulturszene zu präsentieren. Die Freilichtbühne ist ein Veranstaltungsort mit einem magischen Ambiente.

Der Aufbau und die Bepflanzung rund um die Bühne bieten eine außergewöhnliche Akustik und das Bühnendach ermöglicht wetterfeste Auftritte. Die Schwerpunkte des Sommer-Events liegen auf der Kultur, Kunst, Musik und auf der Begegnung verschiedener Altersgruppen, Nationalitäten und Persönlichkeiten sowie auf dem Erleben der Natur.

„Wir hoffen auf zahlreiche Bewerber, da wir in diesem Jahr Harburgs Vielfalt auf unsere historische Freilichtbühne holen möchten und allen die Möglichkeit bieten wollen ihre Projekte zu den Themen Inklusion, Integration, Diversity und ehrenamtlichen Engagement vorzustellen, Nachwuchs zu werben und vor allem, um auf diese wichtigen Themen aufmerksam zu machen“, sagt Antonia Marmon, Geschäftsführerin des Harburg Marketings. cb