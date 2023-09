Am 3. Oktober: Harburg singt auf dem Harburger Rathausplatz

Harburg - Am 3. Oktober singt Harburg mit, wenn um 19 Uhr auf Markplätzen in ganz Deutschland beim Offenen Singen gemeinsam zehn Lieder angestimmt werden. "3. Oktober Deutschland singt und klingt" ist eine Mitsing-Aktion zum 'Tag der deutschen Einheit' unter der Schirmherrschaft des amtierenden Bundesratspräsidenten Peter Tschentscher.

Die Aktion "3. Oktober Harburg singt mit" auf dem Harburger Rathausplatz beginnt schon um 18 Uhr musikalisch mit einer "Harburger Mischung". Passend zur Vielfalt des Stadtteils treten auf: Der Harburger Rapper Lasko, die Oriental Band Hamburg und zum Abschluss der Harburger Moscheen-Tour zum 'Tag der offenen Moschee' singt eine Anasheed-Gruppe der Initiative 'Harburger Muslime'.

Für das Offene Singen bei Kerzenschein (ab 19 Uhr) hat Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen die Patenschaft übernommen. Die Harburger Kantorei und der Jugendchor der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Harburg-Mitte, sowie die Sängerin Hannah Backhaus mit Band werden unter der Leitung von Kreiskantorin Constanze Kowalski die Lieder anstimmen.

Für diese bundesweite Aktion wurden zehn Lieder ausgewählt, die von 'Tage wie dieser' und 'Freiheit', über 'Oh, Happy Day', 'Hevenu Shalom Alechem' und 'We Shall Overcome' bis zu 'Der Mond ist aufgegangen' und einem Medley aus Deutschlandlied und Europahymne (Ode an die Freude) reichen.

Organisiert und unterstützt wird die Mitsing-Aktion von der Ev.-luth. Kirchengemeinde Harburg-Mitte, dem Interreligiösen Dialog in Harburg, den Zusammenschluss Harburger Moscheen ('Harburger Muslime'), Harburg Marketing e.V., den Lokalen Partnerschaften für Demokratie Harburg und dem Quartiersbeirat für das RISE-Fördergebiet Harburger Innenstadt / Eißendorf-Ost.

