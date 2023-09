Das DRK-Team lädt ein: Aktionen im Hospiz und in der Harburger Fischhalle

Harburg - Wissenswertes über die Pflege, offenes Singen im „Raum der Stille“, Kinoabend in der Harburger Fischhalle: Mit drei ganz unterschiedlichen Aktionen nimmt das DRK-Hospiz für Hamburgs Süden in diesem Jahr an der bundesweiten Hospizwoche, die vom 7. Bis 13. Oktober stattfindet, teil und lädt Interessierte wie auch Angehörige und Erkrankte zum Austausch über die Themen Sterben, Tod und Trauer herzlich ein.

Den Auftakt macht Lucie Kehn, erfahrene DRK-Pflegefachkraft, im Hospiz am Blättnerring. Beim Infoabend am Montag, 9. Oktober um 17 Uhr, berichtet sie über die tägliche Hospizarbeit: Dabei steht die Begleitung und Betreuung von schwerkranken Gästen und ihren Angehörigen im Mittelpunkt. Wie aber sieht das genau aus? Und wie sieht es überhaupt in einem Hospiz aus? Anmeldungen zum Infoabend per Mail an: b.true@drk-harburg.hamburg

Beim Filmabend in der Fischhalle Harburg läuft am Mittwoch, 11. Oktober (18 Uhr), das spanische Drama „Das Meer in mir“. Erzählt wird die wahre Geschichte von Ramón Sampedro, der nach einem Unfall seit 30 Jahren ans Bett gefesselt ist. Er kämpft für das Recht auf Sterbehilfe. Im Anschluss an den Film sind Seelsorgerin Hella Lemke und das DRK-Team für Gespräche vor Ort. Anmeldungen zum Filmabend per Mail an: s.thiede@drk-harburg.hamburg

Kraft und Ruhe durch gemeinsames Singen erfahren die Hospiz-Gäste, Besucher, wenn Gloria Thom an der Gitarre am Freitag, 13.10. (17 Uhr), im „Raum der Stille“ des Hospizes aufspielt. Die Sängerin, Musikerin und Chorleiterin hat einfache Melodien unterschiedlicher Kulturen ausgewählt, die ohne Noten gesungen werden können. Weitere Termine für das offene Singen in diesem Jahr: 17.11. und 15.12., jeweils 17 Uhr, Anmeldungen zum offenen Singen per Mail an: b.true@drk-harburg.hamburg