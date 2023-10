Ansturm auf die Ersties-Tasche: 1000 Rucksäcke in Rekordzeit verteilt

Harburg – Seit 13 Jahren werden die neuen Studenten der TUHH mit einem Geschenk in Harburg begrüßt. Beim Projekt „StudiStart“, dass im Jahr 2013 sogar mit dem Hamburger Stadtmarketing-Preis ausgezeichnet wurde, werden die legendären TU-Taschen, gefüllt mit vielen Goodies von Harburger Unternehmen, an die „Ersties“ verteilt.

Dieses Jahr musste das Event um rund eine Woche verschoben werden, da die Taschen nicht rechtzeitig in Hamburg angeliefert wurden. Da die Vorlesungen bereits begonnen haben, musste die Aktion zudem vom Harburger Wochenmarkt ins Hauptgebäude der TUHH verlegt werden.

Und dort gab es am Donnerstagnachmittag einen riesigen Ansturm auf die neuen Taschen – in diesem Jahr gab es erstmals einen flotten Rucksack, der aus recycelten PET-Flaschen besteht. Bereits vor dem Startschuss war das Foyer rappelvoll. Nach einer Begrüßung von TU-Präsident Andreas Timm-Giel und dem stellvertretenden Bezirksamtsleiter Dierk Trispel ging es los.

An zwei Ausgabestellen verteilten TU-Mitarbeiter und die Vertreter der Sponsoren die blauen Rucksäcke. Mit dabei waren unter anderem Henrike Lorenz, Centermanagerin vom Phoenix-Center, Louisa Knipschild vom Harburg-Marketing und Marcel Corsi von der Sparkasse Harburg-Buxtehude. Die Taschen wurden dieses Jahr zusätzlich aus dem roten Tempo-Wagen des Tempowerks ausgegeben, der zudem ein beliebter Selfie-Spot war.

Innerhalb kürzester Zeit waren mehr als 1000 Taschen vergriffen. Was steckt in den Taschen? Das Willkommenspaket, in diesem Jahr ein prall gefüllter Rucksack, enthält viel Nützliches. So finden sich nachhaltige Kaffeebecher des Autohauses B+K, Gutscheine von Friseur Thielsch, Kaffeegutscheine des Studierendenwerks, Schirme von GOPAS Solutions und vieles mehr in den Taschen – alles, um den Semesterbeginn spannend zu gestalten und einen Eindruck zu vermitteln, an welch vielfältigem Standort die Studierenden angekommen sind und Ihren zukünftigen Arbeitsplatz finden.

Ermöglicht wird diese Aktion durch die finanzielle Unterstützung der TU Hamburg, der "TU & YOU"-Stiftung, der Sparkasse Harburg-Buxtehude, dem Phoenix Center, dem Tempowerk und des Harburg Marketing e.V. cb