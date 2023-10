Harburgs Indian Summer: Goldener Oktober verabschiedet sich

Harburg – Viel Sonne, blauer Himmel und wunderbare Farben: Der Goldene Oktober macht seinem Namen alle Ehre und verabschiedet sich standesgemäß. Vor allem Am Sonntag sorgte diese Kombination für besondere Augenblicke.

Bevor das Laub von den Bäumen fällt, präsentiert sich ein wunderbares Farbenspiel: In leuchtenden Herbst-Farben glänzt das Laub der Bäume in der Sonne und sorgt für Harburgs „Indian Summer“.

Der Begriff Indian Summer kommt ursprünglich aus Nordamerika und beschreibt das Zusammenspiel von strahlend blauem Himmel, warmer Witterung und einer besonders intensiven Blattverfärbung an den Bäumen.

Besonders schön sieht es jetzt am Ufer der Harburger Außenmühle, im Harburger Stadtpark aus (Foto oben). Aber auch an vielen anderen Orten in Harburg Stadt und Land lässt sich dieses Schauspiel derzeit bewundern.

Am heutigen Montag ist noch einmal eine gute Gelegenheit, die leuchtenden Farben zu genießen. Der Regen soll laut Meteorologen erst am Nachmittag beginnen. Die Wetteraussichten für Halloween sind eher durchwachsen. Bei elf Grad kommt es immer wieder zu Regenschauern. cb